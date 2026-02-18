Selena Gomez: Estas son las teorías de embarazo y el caso Epstein

Recientemente la frase “Selena Gomez está embarazada”; que se popularizó por la tarotista Moni Vidente, pasó de ser un chiste en redes sociales a una teoría conspirativa, pues se señala una supuesta relación entre esta y el caso Epstein.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara más de 3 millones y medio de documentos, fotografías y videos relacionados con los delitos secuales cometidos en contra de menores de edad por Jeffrey Epstein, los usuarios en redes sociales han reavivado e incluso iniciado nuevas teorías sobre Selena Gomez.

Esto se debe a que se comenzó a viralizar un correo enviado por Jeffrey Epstein el 21 de julio del 2017 en el que se menciona a la artista pop, Selena Gómez, en el que se puede leer “Lo siento, te hubieras divertido. Él se ha decidido por Selena Gomez.”

Correo de Epstein en el que menciona a Selena Gomez ı Foto: Redes Sociales

Mientras que algunos usuarios señalan que este correo podría relacionarse a la participación que tuvo Selena Gomez en la película “Un día lluvioso en Nueva York” de Woody Allen, otros apuntan que esto podría tratarse de otro tema.

Selena Gomez decidió trabajar en esta película interpretando a Shannon, pese a las acusasiones que existieron en contra del director de cine Woody Allen, y debido a estos incluso el estreno de la película se retrasó luego del impacto que tuvo el movimiento #MeToo en redes sociales.

Selena Gomez y Woody Allen ı Foto: Redes Sociales

Teorías del embarazo de Selena Gomez y el caso Epstein

En redes sociales circulan teorías sobre el supuesto embarazo de Selena Gomez, los usuarios señalan que la celebridad podría haber tenido un hijo con Justin Bieber y posteriormente ser suplantada por otra persona.

Selena Gomez antes y después ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con diversas teorías que circulan en redes sociales, Justin Biebes y Selena Gomez tuvieron un hijo, pues incluso comenzaron a compartir fotografías que habían sido publicadas por Daily Mail de Selena junto saliendo de una clínica obstétrica en Los Ángeles.

Fotos del supuesto embarazo de Selena Gomez ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, señalan que debido a que Selena no quiso que su bebé fuera sacrificado por los miembros de la élite, ella decidió tomar su lugar, y luego de esto fue reemplazada con otra persona.

Cambio físico de Selena Gomez ı Foto: Redes Sociales

Los usuarios sostienen que esta teoría puede ser verídica debido al extremo cambio físico que ha tenido la cantante a partir del 2015, e incluso apuntan que el hijo de Kourtney Kardashia, Reign Disick, tiene un parecido físico con el cantante canadiense.

Selena Gomez y Justin Bieber ı Foto: Redes Sociales

Apuntan que en el video de la canción de Justin Bieber con Skrillex, Where are you now, se pueden ver fragmentos en los que se leen referencias a la relación que tuvo con Selena, y que esto podría ser un guiño a la presunta muerte de esta, al igual que su canción Ghost y el tatuaje que tiene en la muñeca.

Tatuaje que tiene Justin Bieber de Selena Gomez ı Foto: Redes Sociales

Asimismo, relacionan este caso con la teoría que surgió luego del lanzamiento del video de la canción Yummy de Justin Bieber, ya que se apunta a que esta podría estar vinculado con la teoría de Pizzagate, la presunta red de tráfco de personas y abuso sexual infantil.

Fragmentos del video Where are you now ı Foto: Captura de pantalla

Actualmente no existe ninguna confirmación por parte de las autoridades estadounidades sobre si Selena Gomez podría estar directamente relacionada con el caso Epstein, por lo que todo lo que circula en redes sociales forma parte de teorías que los usuarios compartieron y viralizaron en redes sociales.

