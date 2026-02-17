Archivos de Epstein apuntan a crímenes de lesa humanidad

La difusión de más de 3 millones de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió un nuevo frente en el caso del financista y delincuente sexual estadounidense, Jeffrey Epstein. Nueve relatores y expertos independientes de la ONU advirtieron que los hechos documentados muestran un patrón de violencia sistemática contra mujeres y niñas que, por su magnitud y alcance trasnacional, podría ser considerado jurídicamente como como crímenes de lesa humanidad.

En un comunicado conjunto, los especialistas sostuvieron que los archivos “muestran atrocidades contra mujeres y niñas de tal magnitud, carácter sistemático y alcance transnacional” que podrían encuadrarse bajo esa figura del derecho internacional penal. Subrayaron que los documentos divulgados el 30 de enero “sugieren la existencia de una empresa criminal global” y “revelan implicaciones aterradoras sobre el nivel de impunidad para estos crímenes”.

El Dato: De acuerdo con el derecho penal internacional, los crímenes de lesa humanidad se cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

El pronunciamiento coloca el foco en la posible responsabilidad penal más allá de las fronteras nacionales. De acuerdo con los relatores, los archivos contienen menciones a posibles casos de esclavitud sexual, violencia reproductiva, desaparición forzada, tortura, tratos inhumanos y degradantes, así como feminicidio. Estas conductas, señalaron, no serían hechos aislados, sino parte de un entramado sostenido en el tiempo.

Los expertos afirmaron que los presuntos delitos se cometieron “en un contexto de creencias supremacistas, racismo, corrupción, misoginia extrema y mercantilización y deshumanización de mujeres y niñas de distintas partes del mundo”. Esa combinación de factores refuerza la gravedad estructural del caso.

Ante ello, apelaron a “todos los tribunales nacionales e internacionales competentes” a enjuiciar los hechos y pidieron una investigación independiente e imparcial que determine cómo pudieron prolongarse durante un periodo tan extenso. “Es imperativo que los gobiernos actúen de manera decisiva para responsabilizar a los perpetradores”, remarcaron, al tiempo que insistieron en que “nadie es demasiado rico o poderoso para estar por encima de la ley”.

2 mil videos y 180 mil imágenes publicó el Departamento de Justicia de EU

Los firmantes también denunciaron “graves fallos” en la divulgación pública de los archivos. Consideraron que la exposición de información sensible pone en riesgo a las víctimas. “El hecho de no proteger su privacidad les pone en riesgo de represalias y estigmatización”, advirtieron, lo que podría traducirse en revictimización o manipulación.

Quienes suscriben el posicionamiento están la relatora sobre violencia contra mujeres y niñas, Reem Alsalem; experta en derecho a la privacidad, Ana Brian Nougrères; y la relatora sobre libertad de reunión y asociación, Gina Romero.

El Tip: especialistas de la ONU, recordaron que los Estados están obligados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra mujeres y niñas.

FINANCIAMIENTO Y CIENCIA. Asimismo, una investigación publicada por el South China Morning Post documentó aportaciones económicas del financista al investigador Ben Goertzel, pionero en inteligencia artificial general.

Según el rotativo hongkonés, el multimillonario destinó 113 mil dólares a Goertzel a lo largo de casi dos décadas. Los recursos fueron canalizados a través de la organización sin ánimo de lucro Humanity+ para financiar el proyecto OpenCog, un marco de software de código abierto impulsado por el científico.

El vínculo permitió que el investigador cumpliera con requisitos de mecenazgo privado exigidos por las autoridades hongkonesas para acceder a subvenciones públicas. Entre 2010 y 2016 obtuvo fondos gubernamentales por 1.3 millones de dólares.

Correos electrónicos intervenidos muestran solicitudes recurrentes de apoyo económico, que oscilaban entre 10 mil y 60 mil dólares anuales. Uno de ellos, fechado en enero de 2010, seis meses después de la salida de prisión del financista por una condena relacionada con delitos sexuales con una menor, pedía 18 mil dólares.

En comunicaciones posteriores, con fechas de 2015, el científico minimizó las acusaciones al sugerir que las actividades polémicas fueron “un incidente entre personas maduras que consintieron mutuamente en ese momento”.

Tras la difusión de los documentos, Goertzel expresó su “profundo pesar” por haber aceptado el dinero. Argumentó que en aquella época resultaba “extremadamente difícil” obtener financiamiento para proyectos de inteligencia artificial y aseguró que sus encuentros personales con el financista no superaron las ocho horas en 20 años, limitándose a discusiones científicas. Negó tener conocimiento de actos delictivos.

La investigación periodística subraya que no existe evidencia de que el científico estuviera al tanto de los delitos,.

LA REALEZA BRITÁNICA. Los archivos también mencionan a integrantes de la familia real británica, incluidas las princesas Beatriz y Eugenia, hijas de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson. Correos revisados por CNN muestran intercambios posteriores a la salida de prisión del financista en 2009, pese a que Ferguson había afirmado haber cortado la relación tras conocer los delitos imputados.

Entre los mensajes figura uno en el que la exduquesa comunica que visitó al delincuente sexual en Miami junto a sus hijas pocos días después de que él abandonara la cárcel, tras cumplir 13 meses de una condena de 18 meses por solicitar prostitución a una menor. En otro intercambio, alude a la vida íntima de una de sus hijas.

Por otra parte, legisladores estadounidenses aprobaron ayer una ley para iniciar la primera investigación sobre lo que sucedió en Zorro Ranch, donde Epstein está acusado de traficar y agredir sexualmente a niñas y mujeres. Un comité bipartidista buscará el testimonio de sobrevivientes de presuntos abusos sexuales en el rancho.