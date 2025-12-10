Dune, Supergirl e Iñárritu, lo que va a traer Warner

Warner Pictures perfila un 2026 dominado por superproducciones, sagas consolidadas y regresos esperados, con títulos que ya tienen fecha tentativa de estreno y reparto confirmado. Entre los lanzamientos más fuertes se encuentra Supergirl: Woman of Tomorrow, programada para junio de 2026, protagonizada por Milly Alcock, quien dará vida a la heroína en la nueva etapa del universo DC.

En el terreno de la acción, Mortal Kombat II llegará a cines en mayo, con el regreso de su elenco estelar y la incorporación de Karl Urban como Johnny Cage, en una secuela que promete elevar la violencia, los combates y la espectacularidad que caracteriza a la franquicia.

El Tip: De 12 a 14 estrenos son los que el estudio pretende tener en taquilla para 2026, se informó la semana pasada en Ciudad de México.

Otro de los movimientos clave del estudio será la nueva adaptación del clásico de Emily Brontë, Cumbres borrascosas, con estreno previsto para febrero de 2026, protagonizada por la actriz Margot Robbie. Una versión contemporánea del clásico literario que marca la apuesta de Warner Pictures por el drama romántico de alto perfil.

Prevista para el 2 de octubre de 2026, llega la comedia negra del laureado realizador mexicano Alejandro González Iñárritu llamada Judy. Protagonizada por Tom Cruise, la película cuenta con un elenco estelar que incluye a Sandra Hüller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, John Goodman y Michael Stuhlbarg.

El estreno más ambicioso del año, Dune: Parte Tres, llegará el 18 de diciembre de 2026, con el regreso de los actores Timothée Chalamet, Zendaya y Florence Pugh, y con la que se busca cerrar la trilogía dirigida por Denis Villeneuve, una de las sagas de ciencia ficción más exitosas de la última década.

A este bloque se suman otros proyectos en desarrollo que refuerzan la estrategia del estudio: franquicias, remakes y universos narrativos que apuntan a dominar la taquilla internacional.