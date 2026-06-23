Descubren ciudad maya intacta en Calakmul 

Los expertos abrieron brecha con machete en mano a lo largo de cinco kilómetros para avanzar en cuatrimotos y luego caminar.

El equipo liderado por el arqueólogo Ivan Šprajc halló intacto un sitio monumental que tuvo su apogeo en el periodo Clásico Tardío-Terminal, camuflado en la Reserva de la Biosfera Calakmul, en Campeche, informó ayer el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Fue bautizado como Minanbé, que en maya significa “no hay camino”. En el lugar se encontraron 14 estelas y altares, varios con jeroglíficos, “dispuestos en el extremo de una calzada que conecta los sectores central y noroeste del sitio.

Una de las estructuras más altas, un templo piramidal que supera 13 metros de altura, tiene características del estilo Río Bec, como la mampostería fina o paneles lisos en la fachada, una escalinata empinada y molduras en la parte superior.

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“(Se trata) de la primera vez que he registrado un templo más o menos bien conservado, y una estela todavía con glifos”, resaltó el arqueólogo Vitan Vujanović.

El hallazgo fue posible luego de que el equipo volvió a internarse en el sector norte de la reserva “para hacer la prospección superficial de un sitio al poniente de Chactún, un centro rector reportado por la misma iniciativa 13 años atrás”, se detalló.

“En comparación con otros lugares en los que hicimos recorridos de superficie, aquí el acceso resultó mucho más difícil; sin embargo, en los últimos tres años, es el primero que encontramos intacto, no hay calas de saqueo. Fue una gran sorpresa la que nos llevamos. Por eso elegimos el nombre de Minanbé y seguimos la tradición en la arqueología maya de denominar algunos sitios según alguna característica del lugar o en alusión a las circunstancias del descubrimiento”, explicó el arqueólogo de origen esloveno Ivan Šprajc.