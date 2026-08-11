Muere el escritor Vicente Quirarte, figura fundamental de las letras mexicanas

Vicente Quirarte Castañeda falleció el 11 de agosto de 2026 a los 72 años.

El escritor Vicente Quirarte Castañeda, figura fundamental de la literatura contemporánea en México, falleció este martes a los 72 años, informó El Colegio Nacional, institución de la que fue miembro y que lo despidió reconocer “su enorme aporte a la cultura mexicana”.

Poeta, narrador, ensayista y dramaturgo, legó una obra en la que “convivieron los territorios de la poesía mexicana, la historia, los viajes, la literatura fantástica y una Ciudad de México recorrida con curiosidad, memoria y afecto”, destacó Cultura UNAM.

Lamentamos profundamente la partida de nuestro querido colegiado, Vicente Quirarte (1954-2026), poeta, ensayista y dramaturgo fundamental para El Colegio Nacional. Agradecemos su enorme aporte a la cultura mexicana y su compromiso con nuestro país. pic.twitter.com/Xr0cyGmMqv — El Colegio Nacional (@ColegioNal_mx) August 11, 2026

Entre sus majestuosas obras se encuentran Sintaxis del vampiro, Elogio de la calle, Amor de ciudad grande e Invitación a Gilberto Owen.

Sus restos son velados en J. García López, Casa Pedregal, donde se espera que este miércoles la Academia Mexicana de la Lengua haga una guardia de honor.

Precisamente, Academia Mexicana de la Lengua, de la que también fue integrante, lamentó por separado el fallecimiento del escritor.

Diversas instituciones han lamentado su deceso, entre éstas la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que lo describió como una “figura fundamental de las letras mexicanas contemporáneas”.

pic.twitter.com/dEfNe6zwOe — Academia Mexicana de la Lengua (@AMLengua) August 12, 2026

Asimismo, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) expresó sus condolencias y recordó a Vicente Quirarte como un “destacado universitario” por su trayectoria como investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

La máxima casa de estudios destacó que el autor también formó parte de su Junta de Gobierno y se desempeñó como director de la Biblioteca Nacional de México.

“Su amplia y reconocida trayectoria deja una huella invaluable en la vida cultural y académica de la Universidad ”, reconoció la UNAM.

La UNAM lamenta la muerte del doctor Vicente Quirarte, destacado universitario, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

Fue integrante de El Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Junta de Gobierno de la UNAM; así como… pic.twitter.com/LmfeHXpKIt — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

Vicente Quirarte Castañeda nació el 19 de julio de 1954 en la Ciudad de México. Estudió en la UNAM y en 1979 publicó su primer poemario, Teatro sobre el viento armado.

Fue reconocido con distintos galardones, como el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas por El azogue y la granada. Gilberto Owen en su discurso amoroso, y el Premio Xavier Villaurrutia por El ángel es vampiro.

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cehr