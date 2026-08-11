La muerte del escritor mexicano Vicente Quirarte, ocurrida este 11 de agosto de 2026 a los 72 años, también ha puesto la atención sobre la vida personal del poeta, ensayista y académico, particularmente sobre su esposa y compañera durante sus últimos años.

Se sabe que su esposa es historiadora del arte y periodista cultural. Su trayectoria está vinculada con el estudio, la difusión y la divulgación del arte, los museos y la cultura. El Colegio Nacional la ha presentado como especialista en historia del arte y periodismo cultural.

La UNAM lamenta la muerte del doctor Vicente Quirarte, destacado universitario, escritor e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas.

Fue integrante de El Colegio Nacional, de la Academia Mexicana de la Lengua y de la Junta de Gobierno de la UNAM; así como… pic.twitter.com/LmfeHXpKIt — UNAM (@UNAM_MX) August 12, 2026

¿Quién era la esposa de Vicente Quirarte?

María Helena González López desarrolló una carrera relacionada con el arte y la cultura, pero también tuvo una estrecha relación con el mundo literario a través de Vicente Quirarte.

La relación entre ambos quedó reflejada en distintos textos y proyectos que realizaron juntos. En 2024, González López publicó un testimonio titulado “Mi vida con Vicente”, en el que habló de su relación con el escritor y de algunos aspectos de su personalidad y trayectoria.

En otro texto publicado ese mismo año, se describió como su pareja y compartió recuerdos de la vida que ambos construyeron. Incluso relató que ella y Quirarte hicieron pública su relación frente a amigos cercanos durante una caminata por la avenida Madero, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

María Helena González y Vicente Quirarte

La relación no se limitó al ámbito personal. Ambos compartieron intereses por el arte, la literatura, la historia y la cultura mexicana.

En 2024, González López participó en un homenaje dedicado a Quirarte y presentó un testimonio sobre el escritor. Además, ambos colaboraron en textos relacionados con artistas, exposiciones y temas culturales.

Para 2025, la relación ya era referida públicamente como un matrimonio. La Gaceta UNAM y La Crónica de Hoy identificaron a María Helena González López como la esposa de Vicente Quirarte durante la entrega del Premio Crónica 2025, reconocimiento que recibió el escritor en la categoría de Academia.

¿Vicente Quirarte tuvo otra esposa?

Antes de María Helena González, Vicente Quirarte estuvo casado con Patricia Compeán, quien falleció.

Quirarte habló públicamente de ella y dedicó parte de su obra a preservar su memoria. En 2018, durante la presentación de El tiempo y sus mastines, el escritor explicó que el libro representaba una celebración de su difunta esposa y recordó el impacto que tuvo Patricia en su vida y en su poesía.

De esta manera, Patricia Compeán y María Helena González forman parte de distintas etapas de la vida afectiva del escritor. Mientras Compeán quedó vinculada a una etapa marcada por la pérdida y el homenaje literario, González López fue su compañera durante los últimos años de su vida.

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MSL