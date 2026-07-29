Maarten van Delden: Paz fue un escritor de contrastes

El estudioso neerlandés Maarten van Delden afirmó a La Razón que Octavio Paz “fue un escritor de contrastes”, ya que, por ejemplo, era “un poeta visionario que apuntaba hacia temas trascendentes. Estaba interesado en el ámbito de lo sagrado, pero al mismo tiempo era una persona práctica que escribía análisis muy prosaicos sobre la política mexicana y los partidos”.

También consideró que sobre el Nobel de Literatura pesan varios malentendidos que trató de desentrañar en el libro Realidad en movimiento. Octavio Paz, el ensayista y el intelectual público (Universidad Veracruzana y Grano de Sal, 2026), texto que “apela a lectores de los dos bandos: los pacianos y los antipacianos”.

El Dato: El académico explora un aspecto poco revisado en la obra de Paz, su labor como escritor de retratos. Dedicó textos a Sor Juana, André Breton y Picasso.

“He notado que en ciertos círculos existe una aversión hacia Paz y creo que hay ciertos malentendidos. Algunos que trato de aclarar en mi libro. En primer lugar, en torno a su supuesta misoginia. Se le ha acusado muchas veces de ser un escritor con una visión misógina de la mujer mexicana y de la mujer en general. En mi capítulo sobre el tema del feminismo empiezo con una serie de citas que encontré en los escritos del autor, en sus ensayos y entrevistas, en los que dice que el feminismo es el cambio cultural más importante, más significativo de su época”, compartió.

Maarten van Delden también hace un análisis detallado de algunos pasajes de El laberinto de la soledad, libro en el que Octavio Paz también se refiere a las mujeres. El académico afirmó que hay aspectos que pueden interpretarse como ofensivos, como hablar de la mujer como “rajada”; sin embargo, no es la perspectiva del poeta, sino que él estaba analizando el enfoque que se tenía en la cultura mexicana en la época.

El Tip: El académico también trabaja en un ensayo sobre las polémicas en las que participó el escritor y poeta.

“No está expresando su propia visión, sino que está resumiendo la perspectiva que circulaba en la cultura en esa época, con la que él no estaba de acuerdo. Sé que no, porque más adelante en el mismo libro, El laberinto de la soledad, cita a Simone de Beauvoir, la pensadora feminista francesa que acababa de publicar El segundo sexo, obra clave en la historia del pensamiento feminista. Él lo refiere, lo cual nos demuestra que, en primer lugar, estaba interesado en el pensamiento feminista”, apuntó.

Maarten van Delden señaló que otro malentendido es el neoliberalismo que se le atribuye al autor de El arco y la lira.

“Es verdad que Paz se convirtió en el transcurso de su vida y, sobre todo, a partir de los años 80, en un defensor del libre mercado como sistema económico. Fue un gran defensor de la democracia, pero cuando se le acusa de ser neoliberal, muchas veces los críticos ni siquiera definen lo que quieren decir exactamente con eso. Sí se alejó de posturas marxistas y socialistas, adoptó una postura más favorable de la economía del libre mercado, pero no dejó de criticar al sistema capitalista, él veía las desventajas y creo que eso es lo que sus críticos no quieren reconocer. Se exagera la transformación ideológica de Paz y se le ataca sin tomar en cuenta la complejidad y los matices de sus puntos de vista”, explicó.

El profesor de la Universidad de California en Los Ángeles, también resaltó cómo Octavio Paz “nunca cerró los ojos ante los crímenes que se cometieron en la Unión Soviética, ya sea en los campos de concentración o mediante la persecución política y la censura”.

Maarten van Delden comentó que el punto de partida de Realidad en movimiento. Octavio Paz, el ensayista y el intelectual público fue la admiración por el escritor e intelectual, pero tratando “de adoptar una perspectiva un poco más distanciada. No comprometida con uno de los lados en esta batalla cultural que ha existido desde hace tiempo entre los pacianos y los antipacianos”.

“Escribí el libro para analizar su obra y su pensamiento y para tratar de esclarecer algunos puntos que quizás no habían sido analizados con suficiente profundidad. Aunque Paz, claro, no era infalible, también señalo puntos con los que no estoy de acuerdo, hablo mucho de las contradicciones del escritor, contradicciones que a veces eran enriquecedoras, pero otras, eran simplemente contradicciones”, externó el estudioso.

El libro lo presenta hoy a las 19:30 horas en la Cafebrería El Péndulo de San Ángel. Antes, visitará el Memorial Octavio Paz y Marie José Tramini, en el Colegio de San Ildefonso, para donar un ejemplar del título al acervo de la Cátedra Extraordinaria Octavio Paz de la UNAM.

Presentación del libro ı Foto: Especial

Presentación del libro

Cuándo: 29 de julio

Dónde: Cafebrería El Péndulo San Ángel

Horario: 19:30 horas