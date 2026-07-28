Carlos Converso: Los títeres son mucho más que teatro para niños

Con una trayectoria de más de cinco décadas, el titiritero, actor, dramaturgo y director Carlos Converso considera que el teatro de títeres va más allá de un espectáculo para las infancias, porque, a través de este arte, se pueden abordar temas complejos y profundos como la soledad, la vejez o la enfermedad. Es el mensaje que busca refrendar hoy cuando reciba la Medalla Bellas Artes 2026.

“Más allá del reconocimiento que se hace a mi persona y a mi trabajo, de algún modo en el rubro del teatro de títeres, también es un reconocimiento a él mismo. En especial considerando que esta manifestación artística ha sido durante mucho tiempo y, aún hoy, sigue quizás con menor intensidad, pero continúa presente esta idea de que se trata de un arte menor, una cosita para niños.

“Yo al menos he intentado a lo largo de todos estos años poner en alto el nombre de los títeres, no sólo yo. Ponerlo en un primer plano, darle mayor visibilidad, hablar de los títulos como si fuera una manifestación completamente competente, como cualquier otra de las artes”, expresó Carlos Converso en entrevista con La Razón.

El también docente, nació en Argentina, pero ha hecho de México su segunda casa, ya que aquí ha desarrollado la mayor parte de su carrera artística. Aunque estudió actuación, pronto el mundo de los títeres se convirtió en su motor creativo. A lo largo de más de 50 años ha creado alrededor de 60, además de producciones en las que integra la actuación, la dramaturgia, las máscaras, los objetos y las figuras animadas en espectáculos.

“Conocí a un maestro titiritero que me encantó. Me pegué a él para aprenderlo. Él tenía una capacidad extraordinaria para contar cuentos y envolverlo a uno en una magia única”, recordó.

A partir de ese momento comenzó a tomar talleres para profesionalizarse, y aunque ahora se ha avanzado en el ámbito de la docencia, reconoció que “un viejo sueño de los titiriteros más veteranos de México es armar una escuela”.

Pronto supo que quería desterrar la idea de que los títeres son sólo para las infancias y comenzó a crear montajes para adultos, como el más reciente que traerá próximamente a la Ciudad de México, Oficialmente viejo.

“Se trata de un espectáculo para jóvenes y adultos que aborda el tema de la vejez de una manera bastante fuerte y con un humor sarcástico. Habla un poco del abandono de los viejos, de la soledad, de la enfermedad. Es para demostrar que los títeres pueden hablar de estos temas, aunque sean aparentemente difíciles. Pueden tratarlos de una manera original, novedosa”.

Dedicado también a la docencia, Carlos Converso también trata de compartir con sus alumnos el rigor de este oficio, pero también lo complejo que es.

“Considero que es un arte muy difícil. No es cualquier cosa que se aprende de la noche a la mañana. Es algo que requiere mucha disciplina, repetición, concentración, porque hay que dominar un lenguaje que está muy codificado, que requiere mucha precisión técnica. Ése es el espíritu que trato de inculcar a los jóvenes, de hacer este arte con placer, cómo desarrollar la imaginación para crear mundos posibles a través de los títeres”, comentó el artista.

Carlos Converso recibirá hoy el reconocimiento a más de cinco décadas de trabajo, en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes a las 12:00 horas.

CEREMONIA

Cuándo: 28 de julio

Dónde: Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes

Horario: 12:00 horas