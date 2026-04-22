Clayface: Lanzan tráiler de la película de terror de DC, ¿Cuándo se estrena?

Este miércoles 22 de abril se reveló el primer avance de Clayface, la próxima película del Universo Cinematográfico de DC que mostrará una de las historias más inquietantes de los cómics, que además es la primera incursión de la franquicia al terror.

Clayface está dirigida por James Watkins y es protagonizada por Tom Rhys Harries, quien dará vida al icónico villano de Ciudad Gótica. La elección de esta historia para un largometraje deja ver la dirección del estudio, ahora bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, quienes buscan retratar la esencia de sus personajes con calidad.

Ya con Superman, el estudio nos mostró una aventura de fantasía que rinde homenaje a los cimientos básicos del icónico superhéroe. Ahora, con la película del aterrador villano de Batman, buscan un tono más oscuro y cargado de elementos como el horror corporal.

¿De qué trata Clayface?

La cinta seguirá la historia de origen del monstruo. Nos presenta a Tom Rhys Harries como el actor Matt Hagen, quien tras sufrir un accidente que deteriora su rostro, recurre a un proceso experimental para recuperarlo.

Lo que no espera es que este procedimiento lo transforme en una entidad sin rostro y sin alma, con una fuerza visceral y una apariencia aterradora. En el avance, vemos a Hagen con el rostro vendado mientras se encuentra acostado.

Se muestran fragmentos de su vida antes y después del accidente, incluyendo escenas en las que vemos su transformación en un monstruo que puede convertir su masa física en armas diferentes.

La descripción oficial de Warner Bros. Pictures describe: “Clayface relata el horroroso descenso de un hombre: de ser una estrella en ascenso en Hollywood a convertirse en un monstruo sediento de venganza, en una historia que explora la pérdida de la identidad y la humanidad, el amor corrosivo y el lado oscuro de la ambición científica", dice.

La película también cuenta con las actuaciones de Naomi Ackie, David Dencik, Max Minghella y Eddie Marsan, junto a Nancy Carroll y Joshua James. El guion de Clayface está a cargo de Mike Flanagan, reconocido por sus historias que conmueven e inquietan.