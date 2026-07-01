El domador domado, ¿Quién interpreta a Ana Jiménez en el drama chino?

La serie en formato vertical El domador domado sigue la historia de una mujer cuya personalidad y fuerza interior ha cautivado al público, quienes desean saber más sobre la actriz detrás del drama chino.

¿Quién interpreta a Ana Jiménez en El domador domado?

La actriz que da vida al personaje de Ana Jiménez en El domador domado se llama Lan Lan. Nació el 12 de enero de 21998 en Chengdu, Sichuan y se enfoca en participar en miniseries en formato vertical.

El domador domado, ¿Dónde ver el drama chino? ı Foto: Especial

Se graduó de la Universidad de Cine y Televisión de Sichuan. Algunas otras series en las que ha participado son Después de la Separación Sabes que el Amor es Profundo, Domesticación, Amor Espiado en la Palma, Llama Ardiente, Sr. Shen y Tu Esposa Traviesa ha Sido Entregada.

Fue en diciembre de 2024 que se estrenó Después de la Separación Sabes que el Amor es Profundo, protagonizada junto a Ka Rong, donde interpretó a Shi Yang, un personaje profundamente afectuoso, paciente y decidido que fue su debut en estos formatos exitosos.

Después, el 30 de mayo de 2025, protagonizó junto a Wang Yiran el El domador dominado, en el que interpretó a Jiang Yin, una mujer que evoluciona de ser una heredera dependiente de otros a una persona independiente y fuerte.

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