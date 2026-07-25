TheGrefg hace una impactante entrada a La Velada del Año VI acompañado de Farruko | VIDEO

Thegrefg en su entrada de La Velada del Año VI

TheGrefg, uno de los influencers más famosos, hizo una magna entrada a La Velada del Año VI. El creador de contenido llegó cargando su cinturón que ganó en La Velada del Año VI.

Con eso demostró que llegó a refrendar su título y que no piensa dejarse de su contrincante IlloJuan.

Lo que más llamó la atención de la entrada de TheGrefg fue que el youtuber llegó acompañado del cantante Farruko. El reguetonero interpretó su tema “San Miguel” para escoltar hasta el ring al influencer.

Esta canción envía un contundente mensaje al oponente de Grefg, IlloJuan por un verso en el que dice: “Tú ‘tás mordí’o conmigo, tú ere’ fanático mío, tú no me llega’ al ombligo (¿sabe’ lo que te digo?)Tres cara’ como los Migo’, nunca aprendiste, hijo mío, yo con rata’ no me ligo“.

En redes sociales los fans aplaudieron la participación de Farruko en este evento de boxeo.

"AURA"



Por la entrada que hizo Grefg a su combate contra IlloJuan, entrando con el cantante Farruko. pic.twitter.com/JzwXbwJ0vh — Tendencias Stream (@TndenciaStream) July 26, 2026

¿Quién es TheGrefg?

TheGrefg es un conocido youtuber. Su nombre real es David Cánovas Martínez. Nació el 24 de abril de 1997 en Alhama de Murcia, España. Comenzó en el mundo digital en enero de 2012, a la edad de 14 años, cuando abrió su canal de YouTube centrado inicialmente en videojuegos como Call of Duty: Modern Warfare 3.

En sus inicios mantuvo su rostro en secreto hasta superar los diez mil suscriptores, momento a partir del cual su estilo dinámico y carismático aceleró su crecimiento en la plataforma.

A partir de 2017, su popularidad se disparó a nivel internacional gracias al impacto masivo del videojuego Fortnite. En ese periodo clave de su carrera, cofundó en 2016 Team Heretics, una de las organizaciones de eSports y creadores de contenido más influyentes de la comunidad hispanohablante.

El hito más destacado de su trayectoria ocurrió en enero de 2021, cuando logró ingresar al Libro Guinness de los Récords al reunir a más de 2,4 millones de espectadores simultáneos en Twitch durante la presentación en directo de su propia skin dentro de Fortnite.

A lo largo de los años, TheGrefg ha diversificado sus proyectos hacia la literatura, la organización de eventos y el deporte.

En su vida personal, se sabe que se fue a vivir a Andorra para fijar allí su residencia fiscal ha generado debate en los medios de comunicación.

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