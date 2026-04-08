Mont Pantoja es una exitosa creadora de contenido y cantante, quien recientemente ha causado curiosidad por su nombre, pues muchos si preguntan si tiene algún parentesco con Juan de Dios Pantoja. A continuación, te explicamos cuál es su relación.

¿Mont Pantoja es prima de Juan de Dios Pantoja?

La respuesta corta es sí, Mont Pantoja es la prima de Juan de Dios Pantoja. De este modo, está relacionada de manera directa con el creador de contenido y esposo de Kimberly Loaiza.

En diversas ocasiones, llegaron a compartir videos en los que Juan y Mont aparecían juntos, siendo uno de los primeros donde él la presenta como su novia de broma, cuando en realidad era su prima; en el mismo aclara el parentesco y menciona que la joven apenas tenía 15 años de edad.

La joven nació el 17 de febrero del 2002. Es originaria de Mazatlán y en la actualidad tiene 24 años de edad. Además de por su parentesco con el famoso, ella se dio a conocer gracias a sus lip syncs en plataformas como TikTok.

Mont cuenta con 39.1 millones de seguidores tan solo en su plataforma de TikTok, donde cuenta con 2.6 billones de Me Gusta reunidos en todos sus videos, donde comparte detalles de su día a día, realizando bailar, GRWM (Get ready with me) y vlogs de ella en el gimnasio o realizando actividades cotidianas.

Además de ser creadora de contenido, la famosa también ha incursionado en el mundo de la música, siendo su colaboración con Bellakath una de sus canciones más exitosas, el tema ‘Hermanas de leche’.

Asimismo, Mont está incursionando en la actualidad como emprendedora, pues prepara una marca llamada Skye, aunque por el momento no ha revelado si venderá ropa deportiva, trajes de baño o algún otro producto.

Es pareja del cantante y rapero chileno, Polimá WestCoast, quien saltó a la fama por su canción ‘Ultra solo’ junto a Pailita, que más adelante sería remezclada en una versión con Paloma Mami, Feid y De la Ghetto.

Cabe mencionar que ante la polémica de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza contra Steff Loaiza, Mont Pantoja no se ha mantenido del todo al margen, pues publico un par de videos que fueron considerados indirectas, ya que aparece escuchando una canción de Kenia Os, quien donó un millón y medio de pesos a los gastos hospitalarios de la mamá de la ‘lindura’ frente a la polémica.