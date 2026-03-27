Aaron Mercury sufre asalto armado en CDMX: ‘Nos quitaron todo’ | VIDEO

Aaron Mercury reveló que fue víctima de un asalto a mano armada en la Ciudad de México. Fue a través de sus redes sociales que el influencer de 25 años de edad se sinceró sobre el accidente ocurrido cuando se encontraba con su madre.

Aaron Mercury revela que sufrió un asalto

Fue a través de sus historias de Instagram que Aaron Mercury reveló que él y su madre fueron víctimas de un asalto en las inmediaciones de Plaza Samara en la alcaldía Álvaro Obregón. El joven tranquilizó a sus fans al explicarles que ella se encuentra bien.

De acuerdo con lo que reveló, fueron sujetos armados quienes interceptaron a la familia mientras viajaban en su automóvil. Según su testimonio, los agresores les despojaron de sus celulares, carteras y otras pertenencias.

“¿Qué crees? Me acaban de asaltar a mi madre y a mí afuera de la plaza Samara. Veníamos en el coche y bueno, tenían armas. Nos quitaron los celulares y nos quitaron las carteras y todo… Por suerte no pasó a mayores”, contó.

Según el influencer, a pesar de que el momento fue aterrador, no hubo alguna agresión física, por lo que se encontraba aliviado pese a la situación. Más tarde, compartió a través de sus redes sociales un video con su gato.

Aaron dijo que el minino fue a consolarlo después del mencionado asalto, retomando su sentido del humor después del susto. “Este niño me vino a consolar”, dijo mostrando al gato que descansaba sobre él.

📍 ÚLTIMA HORA | ASALTAN A AARON MERCURY ‼️



El influencer AARON MERCURY y su madre, fueron víctimas de un asalto saliendo del centro comercial Samara Satélite, en Naucalpan.



Los delicuentes se llevaron sus celulares y carteras. Samara Satélite es un complejo comercial y… pic.twitter.com/NimLRGJvns — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) March 27, 2026

Hasta el momento, se desconoce si el creador de contenido presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) o si solicitó apoyo a las autoridades tras el asalto que sufrió.

Los seguidores de Aaron Mercury han mostrado su preocupación por el famoso después de los momentos preocupantes que vivió junto con su madre. Algunas reacciones fueron:

Lamentablemente les sucedió, afortunadamente, gracias a Dios no los lastimaron físicamente“.

“Apoyo total para Aaron”.

"Esperemos no sufra extorsión“.

Aaron se mantiene enfocado en la creación de contenido y sus entrenamientos en camino a su pelea contra Mario Bautista en el torneo de box de entretenimiento, Supernova 2026.