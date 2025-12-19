Aaron Mercury denuncia robo en su camioneta: ‘Se pasaron de lanza’ | VIDEO

Aaron Mercury publicó un video en el que denuncia que fue víctima de un robo, una noticia que generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales y que hizo que rápidamente, la atención se centrara en él.

Aaron Mercury denuncia robo

A través de sus historias de Instagram, podemos ver un video en el que Aaron Mercury aparece con una expresión de sorpresa y un poco de molestia mientras mira a otro lado. “Me la hicieron, chavales”, señaló antes de mover la cámara para enfocar su camioneta.

Ladrones reventaron el cristal de su Honda Element 2005 para abrirlo y llevarse el estéreo 🚗🔨

El video muestra cómo dejaron el auto tras el robo, el cual estaba estacionado frente a su domicilio.

La camioneta aparece con los vidrios rotos, “¿quién fue el cule...?" preguntó entre risas por los nervios y el enojo. “Voy a revisar cámaras papitos. Ni siquiera traía nada, acabo de arreglarle los frenos. Se pasaron de lanza”, acusó.

En otro clip, el famoso canta ‘Bandido’, la canción de Ana Bárbara que dice “te buscaré, bandido, te atraparé, te lo juro”, canta mientras muestra la cámara que justo apuntaba a su camioneta, por lo que es probable que sí encuentre el video que muestre al ladrón.

Al enfocar, deja ver que quien cometió el delito se robó la estéreo de su auto, por lo que al final, se realizó el robo a pesar de que el famoso no tenía nada más dentro del carro.

Rápidamente, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a Aaron, por quienes lamentaban que fuera víctima de la delincuencia. Te dejamos algunos comentarios:

"Todas las arronistas le vamos a comprar un auto nuevo“.

"Valía más el labubu abandonado que el estéreo jajajajajaja“.

“El carro es el mejor guerrero de Dios, le pasa cada cosa...”

El momento ocurre en un día de triunfo para el creador de contenido, quien este viernes fue coronado junto a Briggitte Bozzo como ganador de Las Estrellas Bailan en Hoy, una noticia que emocionó a los fans de ambos ex integrantes de La Casa de los Famosos México.