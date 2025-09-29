¿Cuánto ganó Aaron Mercury por estar en La Casa de los Famosos México 3?

Este domingo, la inesperada salida de Aaron Mercury sorprendió en redes sociales a más de uno que lo veía como uno de los tres ganadores de La Casa de los Famosos México 3. El público ha criticado al reality show por un supuesto fraude.

En medio de los señalamientos contra La Casa de los Famosos México, algunos Internautas se preguntan sobre otros detalles. En ese sentido, quieren saber cuánto ganaba Aaron Mercury por semana en el programa y cuánto habría ganado durante su participación.

Aaron Mercury ı Foto: IG: @aaronmercury

¿Cuánto ganaba Aaron Mercury por estar en LCDLF?

Hay que mencionar que no existen cifras oficiales sobre cuánto ganan los participantes por formar parte del reality show, ya que este es un detalle que varía entre cada uno de ellos, de acuerdo con su trayectoria en el medio artístico.

De este modo, año tras año se ha especulado de los salarios de los famosos y de como es más probable que cuanto más polémico o reconocido sea, mayor sea lo que gane por permanecer en el programa, de acuerdo con lo que se haya negociado.

Según diversos medios de comunicación y supuestas filtraciones, se estima que el influencer haya ganado entre 70 y 80 mil pesos por semana, un salario muy por encima de lo común, pero más bajo que otros artistas de la temporada como Ninel Conde.

De este modo, se estima que por las nueve semanas que estuvo en el programa, el influencer haya ganado entre 630 y 720 mil pesos, de ser correctos los números de su salario filtrado. Es así como el artista se habría llevado a casa poco más de medio millón de pesos.

El artista no ganó otros premios por el reality como un auto o más dinero en efectivo; sin embargo, sigue obteniendo una buena cantidad de dinero por el tiempo invertido en el programa, aunque es probable que la cantidad final sea menor por gastos como su vestimenta, que su propio equipo conseguía, así como otros gastos relacionados con el trabajo.