La Casa de los Famosos México pierde seguidores tras la salida de Aaron Mercury

La salida de Aaron Mercury sorprendió al público de La Casa de los Famosos México 3, quienes han acusado a la producción del programa de haber cometido un fraude, al asegurar que el influencer cuenta con una base de fans tan sólida, que su salida era muy improbable.

Por ello, en redes sociales hay diversos videos y fotos de usuarios que tras sentirse defraudados con la producción de La Casa de los Famosos México 3, han optado por cancelar sus cuentas de la plataforma ViX, además de dejar de seguir al programa en redes sociales.

Estoy así 🤯🤯🤯 la persona con el fandom más grande salió, si ya decía que esto era un fraude, con esto la producción confirma su descaro #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/92MsW0Gjsq — Cronista de Sofá (@CronistaDeSofa) September 29, 2025

Hay algunos usuarios en redes sociales que aseguran que el influencer no debía salir, al indicar que seguro esto sucedió por sus quejas sobre la producción, aunque otros aseguran que simplemente se dividieron votos y se descuidó al famoso en el proceso de votación.

En ese sentido, las fans del creador de contenido compartieron diversas imágenes que dejan ver que ellas no dividieron los votos como fandom para otros integrantes de cuarto Noche como Alexis Ayala, lo que ha intensificado la sensación de un ‘fraude’.

Hay que recordar que las eliminaciones en La Casa de los Famosos México han estado avaladas por un notario que se encuentra presente al momento final del conteo de votos y así, confirma su veracidad.

¿Cuánto han bajado los seguidores de LCDLF tras la salida de Aaron Mercury?

En cuestión de horas, se reportó que la cuenta oficial del programa perdió 100 mil seguidores en Instagram y los números siguen bajando también en sus otras cuentas como TikTok.

Después de la salida de Aarón Mercury la cuenta oficial de la casa de los famosos ha perdido 100mil seguidores #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX3 #LaCasaDeLosFamososMx3 pic.twitter.com/dBS6Y3TIba — Frases Boys (@Jared_Zambranoo) September 29, 2025

Por si fuera poco, también hay quienes piden que reporten las cuentas en redes sociales del programa y hasta de los conductores (aunque ellos no tienen algo que ver con el conteo de votos en el reality show) para hacer saber su gran molestia contra la producción.

El público ha compartido también videos donde cancela la suscripción de la plataforma de ViX, ante la inconformidad por los resultados obtenidos. De este modo, invitan al resto de las personas inconformes a también hacerlo.

Tampoco faltan los mensajes de redes sociales donde acusan de fraude al programa con comentarios como los siguientes: