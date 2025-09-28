La Casa de los Famosos México 3: ¿Quién sale ELIMINADO hoy 28 de septiembre?

Este domingo 28 de septiembre se llevó a cabo la última eliminación de La Casa de los Famosos México. El reality show se encuentra en su etapa final antes de que se revele quién de los participantes restantes será el ganador de la temporada.

En esta ocasión hay solo dos finalistas en La Casa de los Famosos México antes de la eliminación. Ellos son Mar Contreras, quién logró obtener el beneficio el lunes pasado durante una prueba y Abelito, qué logró salir de la placa de nominados después de ganar un reto este viernes.

Ahora, hay cinco participantes nominados en la última semana: Aldo de Nigris, Aaron Mercury, Alexis Ayala, Dalilah Polanco y Shiky. La división del público sobre cuál es su participante favorito deja en duda cuáles de ellos serán los primeros lugares en el programa y quién sale este domingo.

¿Cómo votar en La Casa de los Famosos México 3?

Puedes votar para La Casa de los Famosos México a través de su página de Internet que te dejamos AQUÍ. Recuerda que el horario específico para votar es media hora antes, durante y media hora después de la transmisión de las galas en tv abierta.

La gala de eliminación deLa Casa de los Famosos México 3comienza a las 20:30 horas cada domingo en el Canal de las Estrellas. Después, de lunes a viernes puedes ver el programa por el canal 5 a partir de las 22:00 horas.

Reencuentros en LCDLF

La semana ha estado cargada de momentos intensos y emotivos. Después de que Mar Contreras ganó el primer pase a la final vivió un momento lleno de emoción cuándo pudo hablar por llamada telefónica con su esposo y después ver a sus hijos, quiénes estuvieron un rato junto con ella en la casa.

Los momentos emotivos también llegaron para Dalilah Polanco, te pudo reencontrarse con una amiga y su perro, así como Abelito, que protagonizó un momento inolvidable a reencontrarse con sus papás.

Por su parte, las redes sociales se encuentran divididas respecto a quiénes consideran que merecen convertirse en los ganadores de la temporada.

La escandalosa declaración de Alexis Ayala respecto a los actores de teatro, lo ha convertido en un personaje cuestionable para muchos, mientras que otros recuerdan comentarios anteriores que han tachado de misóginos.

Otra figura que genera polémica es Dalilah Polanco, pues a pesar de qué cuenta con una amplia cantidad de fanáticos, hay quienes la cuestionan y recuerdan comentarios no muy acertados por parte de la famosa dentro de su estancia en el reality show.

No han faltado quienes dudan de la veracidad de las nominaciones del pasado miércoles, pues algunos aseguran que la producción de la casa de los famosos México le habría dicho a Shiky la manera en la que debería denominar para conseguir que casi todos quedaran nominados en esta última semana.

Son seis los participantes de La Casa de los Famosos México que llegarán a la final del reality show.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO