Karely Ruiz preocupa a sus seguidores con inquietante FOTO, ¿Cuál es su estado de salud?

Karely Ruiz se encuentra en un momento importante de su vida, pues hace un mes, se convirtió en madre por primera vez de una pequeña, lo que la ha llevado a vivir una nueva etapa junto a su pareja; sin embargo, al parecer la salud de la joven ha mermado en los últimos días.

Recientemente, Karely Ruiz contó a sus seguidores que estaba enferma, lo cual despertó las alarmas entre los fanáticos de la joven influencer y modelo y Only Fans. Esto es todo lo que se sabe sobre el estado de salud de la famosa creadora de contenido.

Karely Ruiz comparte que está enferma

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó una foto en sus historias de Instagram donde expresó: “Estoy enferma. Mándenme buenas vibras”, pidió la actriz de cine para adultos.

Posteriormente, la influencer subió una foto de su brazo, donde podemos notar que tiene puesta una intravenosa, lo que aumentó la preocupación de sus seguidores, quienes temieron que se trate de un padecimiento grave a solo un mes de haberse convertido en madre de su primera hija.

Fue el pasado 2 de febrero que nació su primogénita, lo que llevó a la modelo a ser internada en un hospital, donde dio a luz a la pequeña. Desde hace un par de meses, la famosa ha compartido contenido de maternidad, cambiando parcialmente el tipo de material que comparte en sus redes sociales públicas.

Karely Ruiz comparte que está enferma ı Foto: IG: @karelyruiz

Cabe mencionar que en la foto, podemos ver que la joven se encontraría en su casa, pues no podemos ver elementos de un hospital. En ese sentido, lo que le sucede podría no ser tan grave, al no requerir ser internada en un hospital.

Hasta ahora, la creadora de contenido no ha ofrecido detalles sobre lo que le sucedió o cuál es su estado de salud actual, por lo que permanece la incertidumbre sobre qué le pasó a Karely Ruiz y si se trata de algo grave.