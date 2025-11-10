Pep Guardiola festeja juego 1000 con goleada

El español Pep Guardiola celebró su partido 1000 como entrenador con una victoria luego de que el Manchester City se impuso 3-0 al Liverpool como local en el desenlace de la Fecha 11 de la Premier League.

Erling Haaland, Nico González y Jérémy Doku fueron los autores de las anotaciones de los Citizens ante los Reds en el Etihad Stadium en el que fue el duelo 550 de Guardiola como timonel de los Sky Blues desde el 2016. El catalán dirigió 247 partidos en su etapa con el Barcelona (2008-2013) y 161 con el Bayern Múnich (2013-2016). Esta goleada sobre el Liverpool mantiene al City sublíder con 22 puntos, cuatro menos que el puntero Arsenal.

El originario de Santpedor llegó a esta cantidad de encuentros dirigidos 17 años después de que comenzó su carrera en los banquillos, misma que inició el 21 de junio del 2007 con el Barcelona B, al que dirigió en 42 ocasiones.

TE RECOMENDAMOS: Toluca y Tigres esperan rivales

Por el contrario, Liverpool, campeón indiscutible hace sólo seis meses, se está quedando rezagando más y más.

Fue la quinta derrota en seis partidos para los Reds. Después de desembolsar más de 400 millones de dólares en el verano boreal, el club de Merseyside está en el octavo lugar en la clasificación, a ocho puntos de la cima.

Los aficionados del Manchester City se burlaron del entrenador de Liverpool, Arne Slot, coreando que sería despedido al día siguiente.

No hay indicios de que su puesto esté en peligro, pero el empuje de Liverpool es una fuente de preocupación. La superioridad del City fue tan completa que la victoria de los Reds contra el Real Madrid a mitad de la semana, que levantó la moral, se puso en perspectiva.

Pudo ser un resultado más abultado. Erling Haaland malogró un penalti poco antes del primer cuarto de hora para, posteriormente, abrir el marcador a los 29 minutos.

Nico González aumentó la ventaja en el tiempo de descuento de la primera mitad. Jeremy Doku atormentó a Liverpool durante todo el duelo y puso el 3-0 definitivo.

Con su partido 1000 dirigido, Pep Guardiola se une a entrenadores de la talla de sir Alex Fergurson, Carlo Ancelotti, José Mourinho, Arsene Wenger y Jürgen Klopp, quienes en su momento llegaron a esa cantidad. También se ubican en este listado Rafa Benítez, Roy Hodgson, David Moyes y Unai Emery.

Los Citizens volverán a las canchas el próximo 22 de noviembre, cuando visiten al Newcastle en la Jornada 12 de la Premier League una vez que se reanude la competencia tras el parón por la última Fecha FIFA del año.

“¡Pep, mi amigo! ¡Bienvenido al Club de los 1000! No puedo creer que tengas ese aspecto tan joven y ya hayas alcanzado este hito absolutamente increíble. Probablemente no tenga que decir que yo lo alcancé hace 81 partidos, pero ésa es probablemente la única vez que llegué antes que tú”, fue el mensaje de felicitación que el extimonel alemán Jürgen Klopp le mandó a Pep Guardiola al final del juego por medio de Sky Sports.