Jules Koundé le da la victoria al Barcelona frente al Frankfurt con un tremendo doblete en la Champions League

Jules Koundé celebrando uno de sus goles ante el Frankfurt.

El Barcelona logró remontar el marcador ante el Frankfurt para llevarse la victoria por marcador de 2-1 en el regreso de la Champions League al renovado Spotify Camp Nou.

El encuentro inicio con el ataque constante del Barcelona al arco de Michael Zetterer, manteniendo a los 11 jugadores del equipo rival en su campo en busca del primer gol que les diera la ventaja en su sexto compromiso de la Champions League.

Sin embargo, el Frankfurt aprovechó el contragolpe para pegar primero en el partido, pues gracias a la línea adelantada de los blaugranas Ansgar Knauff recibió la pelota solo en el campo del equipo de Hansi Flick para vencer a Joan García y poner el primer tanto del encuentro.

El resto de los primeros 45 minutos el conjunto local buscó el tanto del empate, el cual no llegó en ese tiempo, pero la parte complementaria fue totalmente diferente con el Barcelona en mejor momento y lograron darle la vuelta al marcador en tres minutos.

El gol del empate llegó al minuto 50 de tiempo corrido, cuando Marcus Rashford mandó un centro al corazón del área desde la banda izquierda, Jules Koundé entró solo para rematar de cabeza y poner el primer gol de los blaugranas en el encuentro de la semana 6 de la Champions League.

Esta victoria es un alivio para el conjunto español en el torneo internacional, pues llegaron a diez puntos en la tabla general y tienen tres victorias en su marca, aunque si quieren avanzar directo a los octavos de final necesitan ganar sus últimos dos encuentros en la fase de liga.

El segundo gol de Jules Koundé llegó al minuto 53 de tiempo corrido, Lamine Yamal recibió la esférica cerca del vértice del área del Frankfurt y mandó un centro bombeado al corazón del área, donde volvió a aparecer el defensa francés para rematar de cabeza y poner el segundo tanto de los blaugranas en el partido.

Llevarse la victoria era muy importante para los blaugranas, porque la última vez que se vieron las caras fue en la edición 2021/2022 de la Europa League, cuando la afición del equipo alemán pinto el Camp Nou de blanco.

La imagen que se llevó los reflectores fue la de Lamine Yamal en los últimos minutos, pues al 89′ fue sustituido por Roony Bardghji y el delantero español salió muy molesto con Hansi Flick por esta decisión.

El siguiente encuentro del Barcelona en la Champions League será ante el Slavia Praha, mientras que el Frankfurt disputará su penúltimo encuentro de la fase de liga ante el Qarabag, ambos cotejos el miércoles 21 de enero del 2026.

DCO