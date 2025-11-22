Lionel Messi recibe emotivo homenaje de afición del Barcelona en reapertura del Camp Nou (VIDEO)

La afición del Barcelona rindió un homenaje a Lionel Messi en la reapertura del Camp Nou.

La afición del Barcelona rindió un emotivo homenaje al futbolista argentino Lionel Messi en la reapertura del Estadio Camp Nou, momento que ocurrió durante el partido de la Jornada 13 de LaLiga contra el Athletic de Bilbao.

“Messi, Messi, Messi”, clamaron los seguidores del equipo blaugrana al minuto 10 del encuentro contra los Leones, primer equipo que visita la cancha del Camp Nou después de dos años y medio en los que los culés fungieron como locales en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

All camp nou with one voice chanting:



"Messi, Messi, Messi." 🐐



pic.twitter.com/IWBOgTepKa — MessiMania (@M10Update) November 22, 2025

La afición del Barcelona recuerda con mucho cariño a Lionel Messi a cuatro años de la salida del rosarino de las filas del club, pues en agosto del 2021 se fue tras 17 temporadas para unirse a la plantilla del PSG, donde solamente estuvo dos campañas.

¿Desde cuándo no jugaba el Barcelona en el Camp Nou?

El Barcelona no disputaba un compromiso en la cancha del Camp Nou desde el 28 de mayo del 2023, cuando goleó 3-0 al Mallorca en la Jornada 37 de LaLiga en la Temporada 2022-2023.

El cuadro catalán fue campeón de España en esa temporada, todavía bajo las órdenes del exmediocampista Xavi Hernández, al sumar 88 unidades en las 37 fechas disputadas.

Lionel Messi visita el remodelado Camp Nou

El argentino Lionel Messi ya tuvo oportunidad de ver cómo quedó el remodelado Estadio Camp Nou, lo que generó ilusión entre la afición del Barcelona con un posible regreso de La Pulga a la institución.

“Un lugar donde fui inmensamente feliz, donde ustedes me hicieron sentir mil veces la persona más feliz del mundo. Ojalá algún día pueda volver, y no solo para despedirme como jugador, como nunca pude hacerlo”, fue el mensaje con el que el argentino presumió en redes sociales su visita al Camp Nou.

Según reportes, la visita de Lionel Messi al Estadio Camp Nou habría sido una sorpresa para todos, pues no hizo uso de intermediarios ni contactó a alguien del club.

EVG