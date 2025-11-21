¡Neymar es campeón en México! Furia FC derrota a Peluche Caligari en vibrante duelo y gana la Kings Cup

El Furia FC de Neymar fue campeón de la Kings Cup en México tras vencer a Peluche Caligari.

El futbolista brasileño Neymar consiguió uno de los triunfos más importantes de su carrera y lo hizo en México, luego de que el Furia FC, equipo del que es presidente, derrotó 4-3 a Peluche Caligari en la final de la Kings Cup, que tuvo como sede el Estadio Alfredo Harp Helú de la Ciudad de México.

Furia FC vino de atrás para alzarse con el triunfo y el trofeo, con lo que dejó con las manos vacías al equipo mexicano en una noche en la que los representantes nacionales cargaron con la derrota, pues previamente Persas (de Queens Cup Latinoamérica) cayó a manos de Pío FC en la Queens Cup.

A América tem dono e o dono é brasileiro! 🇧🇷

COMEMORA, O TROFÉU É NOSSO!#FURIAFC - CAMPEÕES da #KingsCup America 2025



QUEM TEM MAIS TEM TRÊS 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/Qi1eFFnyQl — FURIA (@FURIA) November 22, 2025

Peluche Caligari deja escapar la ventaja ante Furia FC de Neymar

Peluche Caligari llegó a estar 3-1 arriba en el marcador gracias al penalti presidente del Escorpión Dorado. Sin embargo, no fue capaz de contener al equipo brasileño, que en ningún momento se dio por vencido en el Estadio Alfredo Harp Helú.

Furia FC remontó el marcador en los últimos minutos del partido en la CDMX. Jeffinho Honorato hizo el tanto del título al minuto 43 en un contragolpe para dejar tendidos a los integrantes de Peluche Caligari.

GOOL! LIPÃO DIMINUI! FALTAM 2 PRA FURIA! 🔥



Acompanhe ao vivo: https://t.co/2YIMj1JE6C pic.twitter.com/7iAnkY4CvY — Kings League Brazil (@Kings_LeagueBR) November 22, 2025

Pío FC gana dramáticamente la Queens Cup

Pío FC se impuso por marcador de 4-3 a Persas para convertirse en bicampeonas de la Queens Cup. La héroe fue Nikol Ramos con su gol de oro en el Estadio Alfredo Harp Helú de la CDMX, sede de las finales de la Kings Cup América.

Los aficionados que se dieron cita al estadio de los Diablos Rojos del México de la LMB fueron testigos de emociones desde el arranque del cotejo, pues Ofelía Solis abrió el marcador antes del primer minuto de acción para poner en ventaja a Persas, pero Pío FC emparejó de inmediato con un tanto de Sandra Hernández.

Nikol Ramos, quien ya había logrado un título de la Queens Cup con Pío FC en México el año pasado, marcó el gol que significó el título para el conjunto que preside la streamer mexicana Samy Rivera, mejor conocida como la Rivers.

EVG