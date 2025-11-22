Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Bravos vs Pachuca del play-in del Apertura 2025

Bravos y Pachuca se enfrentan para definir al rival del Toluca en los cuartos de final del Apertura 2025.

Bravos y Pachuca se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el tercer y último juego del play-in, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, para definir al último equipo clasificado a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. El ganador será el rival del Toluca, líder y actual campeón de la Liga MX.

FC Juárez tiene una segunda y última oportunidad de acceder a los cuartos de final luego de que perdió 3-1 en su visita a Tijuana, marcador por el que los Tuzos se impusieron a los Pumas en el juego en el que debutó Esteban Solari como entrenador de los hidalguenses.

¡ABONADOS! Ya pueden comprar sus boletos para nuestro juego de Play In este domingo ¡Vamos por ese pase a la Liguilla, todos JUNTOS! 👏🐎



🤩 ¡Ser abonado tiene grandes beneficios! Si aún no tienes tu abono Bravo Fiel es tu oportunidad de adquirirlo y asegurar tu lugar! 🏟️🔥👏 pic.twitter.com/cxSfaDTNht — FC Juárez (@fcjuarezoficial) November 21, 2025

Bravos es local en este tercer y último partido del play-in debido a que terminó en mejor posición que el Pachuca. Los de Ciudad Juárez acabaron octavos con 23 puntos, uno más que los Tuzos, que culminaron novenos.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Bravos vs Pachuca?

El partido entre Bravos y Pachuca se jugará este domingo 23 de noviembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, Tubi y Caliente TV.

Fecha : Domingo 23 de noviembre

Hora : 19:00

Estadio : Olímpico Benito Juárez

Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV

Posibles alineaciones de Bravos y Pachuca

BRAVOS: Sebastián Jurado, Denzell García, José García, Jesús Murillo, Aarón Mejía, Homer Martínez, Madson, Guilherme, Pizarro, Raymundo Fulgencio y Óscar Estupiñán.

PACHUCA: Carlos Moreno, Brian García, Eduardo Bauerman, Sergio Barreto, Daniel Aceves, Alan Bautista, Pedro Pedraza, Robert Kenedy, Ousamma Idrissi, Luis Quiñónes y Jhonder Cádiz.

🎥 | Así vivimos el triunfo del Pachuca desde la intimidad del equipo en el Huracán#PachucaPumas pic.twitter.com/qDbPc3z62x — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 22, 2025

Paridad entre Bravos y Pachuca

La rivalidad entre Bravos y Pachuca ha sido muy pareja desde su primer encuentro en el Apertura 2019, pues cinco de sus 12 duelos acabaron empatados, cuatro los de Hidalgo y tres los fronterizos.

La ligera ventaja de los Tuzos en el historial se refleja también en sus antecedentes en la cancha del Olímpico Benito Juárez, donde ganaron dos encuentros a cambio de tres empates y solamente una derrota.

El que gane entre Bravos y Pachuca partirá como víctima en cuartos de final ante el monarca Toluca. Las series que ya están confirmadas son Tigres vs Xolos, Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey.

EVG