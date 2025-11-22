Liga MX

Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido Bravos vs Pachuca del play-in del Apertura 2025

Bravos y Pachuca miden fuerzas en el tercer y último partido del play-in para definir al contrincante del Toluca en los cuartos de final del Apertura 2025

Bravos y Pachuca se enfrentan para definir al rival del Toluca en los cuartos de final del Apertura 2025.
Bravos y Pachuca se enfrentan para definir al rival del Toluca en los cuartos de final del Apertura 2025. Foto: X @fcjuarezoficial
Por:
Enrique Villanueva

Bravos y Pachuca se enfrentan este domingo 23 de noviembre en el tercer y último juego del play-in, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, para definir al último equipo clasificado a los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025. El ganador será el rival del Toluca, líder y actual campeón de la Liga MX.

FC Juárez tiene una segunda y última oportunidad de acceder a los cuartos de final luego de que perdió 3-1 en su visita a Tijuana, marcador por el que los Tuzos se impusieron a los Pumas en el juego en el que debutó Esteban Solari como entrenador de los hidalguenses.

Bravos es local en este tercer y último partido del play-in debido a que terminó en mejor posición que el Pachuca. Los de Ciudad Juárez acabaron octavos con 23 puntos, uno más que los Tuzos, que culminaron novenos.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el Bravos vs Pachuca?

El partido entre Bravos y Pachuca se jugará este domingo 23 de noviembre, en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo a través de Azteca 7, Tubi y Caliente TV.

  • Fecha: Domingo 23 de noviembre
  • Hora: 19:00
  • Estadio: Olímpico Benito Juárez
  • Transmisión: Azteca 7, Tubi y Caliente TV

Posibles alineaciones de Bravos y Pachuca

BRAVOS: Sebastián Jurado, Denzell García, José García, Jesús Murillo, Aarón Mejía, Homer Martínez, Madson, Guilherme, Pizarro, Raymundo Fulgencio y Óscar Estupiñán.

PACHUCA: Carlos Moreno, Brian García, Eduardo Bauerman, Sergio Barreto, Daniel Aceves, Alan Bautista, Pedro Pedraza, Robert Kenedy, Ousamma Idrissi, Luis Quiñónes y Jhonder Cádiz.

Paridad entre Bravos y Pachuca

La rivalidad entre Bravos y Pachuca ha sido muy pareja desde su primer encuentro en el Apertura 2019, pues cinco de sus 12 duelos acabaron empatados, cuatro los de Hidalgo y tres los fronterizos.

La ligera ventaja de los Tuzos en el historial se refleja también en sus antecedentes en la cancha del Olímpico Benito Juárez, donde ganaron dos encuentros a cambio de tres empates y solamente una derrota.

El que gane entre Bravos y Pachuca partirá como víctima en cuartos de final ante el monarca Toluca. Las series que ya están confirmadas son Tigres vs Xolos, Cruz Azul vs Chivas y América vs Monterrey.

