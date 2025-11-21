CONFIRMADO: Liga MX revela el HORARIO y DÍA del Juárez vs Pachuca del play-in por el pase a cuartos de final

El play-in del Apertura 2025 llega a su fin con el partido entre Juárez y Pachuca, dos equipos que dejarán todo en la cancha para llevarse el último boleto a la liguilla del futbol mexicano el próximo domingo 23 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez.

La Liga MX decidió poner el encuentro entre los Bravos y el Pachuca a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, para que no se empalme con la gran final de vuelta de la Liga MX Femenil entre el América y Tigres, encuentro que arranca en punto de las 17:00 horas.

Como Juárez quedó mejor posicionado en la tabla general después de 17 jornadas, el equipo de la frontera tendrá la dicha de recibir este partido en su casa; teniendo el apoyo de su gente, buscarán avanzar a la liguilla del futbol mexicano por primera vez desde que los Bravos regresaron a la Primera División de México.

Estos son los cruces de los cuartos de final de la Liga MX AL MOMENTO

Solo queda un partido para conocer a los ocho equipos que disputarán la liguilla del futbol mexicano en las próximas semanas y la pelea del último boleto está entre Juárez y Pachuca, para conocer al rival del Toluca en los cuartos de final de la fiesta grande.

Cruces de cuartos de final AL MOMENTO

Toluca (1) vs. (8) Juárez o Pachuca

Tigres (2) vs. (7) Tijuana

Cruz Azul (3) vs. (6) Chivas

América (4) vs. (5) Monterrey

Los partidos de ida de la primera fase de eliminación se llevarán a cabo el miércoles 26 y jueves 27 de noviembre, mientras que los cotejos de vuelta se jugarán el sábado 29 y domingo 30 del mismo mes, día en el que conoceremos a los cuatro clubes que avanzan a las semifinales del certamen.

Pachuca viene de ganar y Juárez de caer derrotado en el play-in

Pachuca busca hacer la proeza y avanzar a la liguilla del futbol mexicano tras culminar en la novena posición de la tabla general, además de que su nuevo entrenador Esteban Solari debutó con victoria ante los Pumas en el primer partido del play-in del Apertura 2025.

Del otro lado, Juárez nunca ha jugado la liguilla desde que volvieron a la Primera División de México y vienen de caer derrotados en el segundo juego del play-in ante Xolos; es por eso que tienen que medirse a los Tuzos para poder accesar a la fiesta grande.

Desde que se juega el play-in en la Liga MX, los equipos que participan, como el octavo y noveno, son los que se meten a la liguilla; sin embargo, Pachuca tiene la oportunidad de terminar con esa costumbre y ser el primer noveno lugar en meterse a la fiesta grande del futbol mexicano.

