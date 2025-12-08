El Real pierde y se aleja 4 puntos del Barcelona

Futbolistas del Real Madrid se lamentan después de su derrota de ayer.

Real Madrid tuvo dos jugadores expulsados en su derrota en casa por 2-0 ante el Celta de Vigo y perdió más terreno frente al líder de LaLiga, el Barcelona.

El Madrid concedió un gol al inicio del segundo tiempo y luego vio tarjetas rojas para Fran García y Álvaro Carreras en su primera derrota de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu en todas las competiciones. El suplente no utilizado del Madrid, Endrick, también recibió una tarjeta roja por quejarse.

El Dato: Ferran Torres anotó triplete, Yamal convirtió un penalti y Bardghji brilló en una inusual oportunidad como titular para que el Barcelona remontara 5-3 al Real Betis.

Williot Swedberg anotó para los visitantes con un buen toque cerca del punto de penalti a los 54 minutos.

El Madrid perdió a García con una segunda tarjeta amarilla a los 64 minutos a Carreras en el tiempo de descuento. Swedberg selló la victoria del Celta en un contraataque poco después de que Madrid se quedara con nueve jugadores.

“Todos estamos molestos. No fue el partido ni el resultado que queríamos.Las decisiones del árbitro nos desequilibraron. No me gustó el arbitraje”, dijo el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso.

Los merengues han ganado sólo dos de sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Esta semana, recibirá al Manchester City en Champions League.

12 unidades suma el Real Madrid en la tabla de la Champions

La única derrota en liga del Real Madrid esta temporada fue una caída ante el Atlético de Madrid en septiembre. También perdió en Liverpool en la fase de grupos de Champions en noviembre.

El revés dejó al equipo de Alonso a cuatro puntos del Barcelona. El club catalán ganó 5-3 al Real Betis el sábado. Madrid está sólo un punto por delante del Villarreal, que ocupa el tercer lugar y tiene un partido pendiente.

Vinícius Júnior y Kylian Mbappé tuvieron buenas oportunidades para igualar para el Real Madrid, pero no pudieron capitalizar sus oportunidades.

El defensor merengue Éder Militão tuvo que abandonar el juego en la primera mitad debido a una lesión.

El Celta de Vigo se movió al décimo lugar con su segunda victoria en tres partidos en LaLiga. El portero del Girona, Paulo Gazzaniga, tuvo una tarde para olvidar en la derrota del Girona por 3-0 ante el Elche en casa.

Los errores del portero argentino llevaron a dos goles del Elche, incluido uno después de que pasó el balón directamente a un oponente dentro del área mientras intentaba enviarlo a un defensor. Anteriormente, no había logrado hacer una parada rutinaria en un disparo en ángulo cerca del poste.

Gazzaniga también tuvo un partido de pesadilla en el partido inaugural de liga del Girona, cuando sus errores llevaron a un gol y un penalti y su expulsión en una derrota por 3-1 ante el Rayo Vallecano.

El Girona, que se encuentra en la zona de descenso en el puesto 18, sólo tiene una victoria en sus últimos seis partidos en todas las competiciones. El Elche, que no había ganado en siete partidos consecutivos de liga, se movió al noveno lugar.

Roberto Fernández convirtió un penalti en la primera mitad mientras el Espanyol, en quinto lugar, venció al Rayo Vallecano 1-0 para su tercera victoria consecutiva en la liga.

El Rayo, que está en el puesto 12, jugó con 10 hombres desde los 64 minutos debido a una tarjeta roja para Unai López. Tyrhys Dolan del Espanyol fue expulsado al 87.

El Rayo Vallecano no ha ganado en cinco partidos consecutivos de liga.