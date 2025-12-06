¡No pudo! Brandon Moreno cae a manos de Tatsuro Taira en su regreso al ring en UFC 323 (VIDEO)

Brandon Moreno fue derrotado por Tatsuro Taira, quien se impuso por nocaut técnico en UFC 323.

El mexicano Brandon Moreno perdió por nocaut técnico en el segundo round a manos del japonés Tatsuro Taira en su regreso al ring en UFC 323, que tuvo como sede la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

The Assassin Baby llegó al combate de este sábado con marca de 23-8-2 (V-D-E), mientras que Tatsuro Taira se presentó con récord de 17-1-0.

Tatsuro Taira defeats Brandon Moreno via TKO in Round 2 🤯 pic.twitter.com/POxs7IiR5B — VT Sports (@Vtsportschannel) December 7, 2025

Brandon Moreno perdió la pelea de peso mosca en el segundo de tres asaltos contra Tatsuro Taira, quien logró su triunfo 18 luego de 19 desafíos.

Referí detiene pelea entre Brandon Moreno y Tatsuro Taira

Luego de la seguidilla de golpes que Tatsuro Taira le propinó a Brandon Moreno, el réferi decidió detener la pelea entre el japonés y el mexicano apenas en los primeros minutos del segundo round.

Desde el primer asalto se vio dominante al peleador nipón, quien inmovilizó al tijuanense. Esto se reflejó en el round 2, al que The Assassin Baby salió débil y cansado.

Brandon Moreno cayó en la lona, pero Tatsuro Taira mantuvo su ataque sobre el mexicano, hasta que el réferi dijo basta y terminó con el combate.

Brandon Moreno desciende en ranking

Con su derrota a manos de Tatsuro Taira, el mexicano Brandon Moreno perdió el segundo sitio en el ranking de peso mosca.

Por su parte, el nipón se colocó como serio candidato para tener una oportunidad titular en el 2026.

El tropiezo a manos de Tatsuro Taira puso en duda la posibilidad de que Brandon Moreno tenga una cuarta pelea contra el brasileño Alexandre Pantoja, a quien enfrentó por más reciente ocasión el 8 de julio del 2023, en UFC 290.

EVG