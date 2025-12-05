Cada pelea es matar o morir: Brandon Moreno

El mexicano, en una de sus peleas durante 2025 en la Ciudad de México.

Brandon Moreno tiene una cita importante en puerta ante el japonés Tatsuro Taira este sábado. Con una victoria el tijuanense estaría más cerca de su esperada oportunidad por el título de peso mosca de la UFC. El artemarcialista mexicano sabe que en la actualidad cada pelea “es matar o morir” si quiere cumplir “la meta del campeonato”.

El Dato: México sólo ha tenido dos campeones absolutos de la UFC; Brandon Moreno (peso mosca) y Alexa Grasso (peso mosca). Yair Rodríguez fue campeón interino de pluma.

En entrevista exclusiva con La Razón, The Assassin Baby aseguró que está ante la que podría ser su última carrera por el título en peso mosca.

“Por lo menos en la 125 libras creo que sí”, dijo. “Soy muy abierto en ese aspecto. No me da miedo decirlo porque creo que me ayuda a centrarme en la meta final que es ir por el campeonato. Cada pelea que estoy tomando en este momento es matar o morir”.

La motivación de Brandon Moreno está en recapturar el oro de la compañía, el cual perdió en 2023 ante Alexandre Pantoja. Sin embargo, con la llegada de nuevos y jóvenes contendientes, cada oportunidad podría ser la última. Sabe que de ganar ante Tatsuro Taira, peleador de 25 años, entraría en la conversación para ser el siguiente retador al título, que es lo único en lo que piensa.

2 la posición de Moreno en el ranking mosca de UFC

“No estaría peleando el sábado si no fuera porque tengo el objetivo del campeonato en mente”, confesó el gladiador azteca, quien agregó que quiere volver a enfrentar a Pantoja, con quien tiene una rivalidad que se remonta a 2016. De tres veces que lo ha enfrenado, no ha podido salir victorioso y es algo complicado.

Alexandre Pantoja es el actual campeón de peso mosca de UFC. El brasileño tiene cuatro defensas del título, el cual le ganó a Brandon Moreno el 8 de julio de 2023 en una apretada decisión dividida, en la tercera y última vez que compartieron la jaula. La segunda ocasión fue en 2018.

16 finalizaciones tiene el mexicano en su carrera

“Tengo la espinita clavada con Pantoja. Más por el último combate que fue tan cerrado como mucha gente lo menciona”, explicó Brandon Moreno, quien añadió que si vence a la oposición que le presentan, la UFC le deberá dar el combate titular por el campeonato.

“La UFC quiere estar moviendo la división, quieren nombres nuevos, nombres frescos y es por eso que creo que me han hecho ganarme la oportunidad de nuevo por el título a capa y espada”, apuntó El Bebé Asesino.

El orgullo de Tijuana tiene racha de dos victorias luego de poner una de sus mejores actuaciones ante Amir Albazi en 2024 y derrotar en CDMX en marzo pasado a Steve Erceg. Espera alargar su buen momento derrotando a Taira, quien va por su segundo triunfo de 2025. “Me siento optimista de poder llevarme la victoria y de reclamar la oportunidad por el título en la siguiente”, comentó el peleador.

Brandon Moreno es el primer peleador de MMA nacido en México en ser campeón indiscutido de la UFC y un día después de pelear ante Tatsuro Taira cumplirá 32 años de edad. Como regalo de cumpleaños el tijuanense quiere un nocaut espectacular.

“El regalo más bonito sería la victoria, me lo voy a dar por supuesto. Pero me encantaría un nocaut, siento que me lo merezco. Tengo sometimientos, tengo finalizaciones por TKO, pero me hace falta un nocaut de esos fríos que te dan highlight por toda tu carrera. Me encantaría terminar la pelea de esa manera”, reveló.

Al combate de UFC 323 Brandon Moreno llega con récord de 23-8-2 (V-D-E), mientras que su rival Tatsuro Taira lo hace con foja de 17-1-0. La clave que el mexicano ve para salir con el brazo en alto está en la pelea de pie, pues sabe que no es un secreto lo que su contrincante buscará hacer.

“Su juego es buscar la espalda, controlar la posición y someterte. Debo poner mucho énfasis en bloquear todas esas áreas en las cuales podría dar la ventaja. Creo que voy a tener la habilidad para frenar sus derribos, para frenar sus tomas de espalda y vamos a tener que intercambiar de pie y ahí es donde quiero verlo. El tipo es valiente y no se raja”, analizó, el peleador mexicano.

Brandon Moreno vs Tatsuro Taira

Día: Sábado 6 de diciembre

Lugar: T-Mobile Arena Las Vegas

Combate de peso mosca

Cartelera estelar de UFC 323

Merab Dvalishvili vs Petr Yan por el título de la UFC del peso gallo

Alexandre Pantoja vs Joshua Van por el título de la UFC del peso mosca

Brandon Moreno vs Tatsuro Taira peso mosca

Henry Cejudo vs Payton Talbott peso gallo

Jan Blachowicz vs Bogdan Guskov peso semipesado

Últimas peleas de Brandon Moreno │ Así llega Tatsuro Taira ı Foto: Especial