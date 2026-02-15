Caín Velásquez, excampeón de UFC, recibe libertad condicional, según reportes

El mexicoestadounidense Caín Velásquez, excampeón de UFC, habría recibido libertad condicional de acuerdo con diversos reportes en Estados Unidos, donde el también expeleador de la WWE se encuentra en prisión en Santa Clara, California, por un tiroteo ocurrido en febrero del 2022.

El excampeón de peso completo de UFC estuvo en prisión domiciliaria desde febrero del 2022, pero en marzo del 2025 fue trasladado a una prisión en Estados Unidos luego de que fue procesado a cinco años de cárcel en Santa Clara, California.

🚨 Cain Velasquez has been released from prison today, marking a major turning point in one of the most shocking chapters in MMA history. The former UFC heavyweight champion had been serving time following his 2022 arrest tied to a shooting incident, a case that drew massive… pic.twitter.com/Wj7LLQliQY — West Till Death (@WestTillDeath) February 15, 2026

La condena en la cárcel de Santa Clara, California, ya contemplaba el tiempo que el peleador había estado privado de su libertad desde el inicio del proceso, motivo que facilitaría su salida bajo libertad condicional en estas fechas, según medios estadounidenses.

¿De qué se le acusó a Caín Velásquez?

Caín Velásquez fue acusado de portación de armas, asalto con arma de fuego e intento de homicidio después de que persiguió y disparó a una camioneta en la que estaba Harry Goularte, quien habría abusado del hijo de cuatro años del excampeón de UFC en una guardería.

De acuerdo con reportes, la persecución de Caín Velásquez fue de más de 17 kilómetros. En la camioneta también se encontraba el padrastro de Harry Goularte, Paul Bender, a quien algunas balas le impactaron en el brazo y torso. Goularte no resultó herido.

El peleador se declaró en un inicio no culpable de los cargos más graves de este hecho ocurrido en febrero del 2022, pese a lo cual el proceso legal determinó su responsabilidad en el uso de armas para intentar hacer justicia por cuenta propia.

Caín Velásquez recibió el apoyo moral de varias figuras de la UFC, entre ellas el mexicano Brandon Moreno y Dana White, director ejecutivo y presidente de la empresa estadounidense de promoción de artes marciales mixtas.

Caín Velásquez planea un seminario tras su liberación

Después de su libertad condicional, Caín Velásquez habría planeado un seminario de respiración holotrópica que sería dirigido a la recuperación emocional y a la liberación del estrés.

Este evento se describe como una reunión pagada con sesiones guiadas de respiración, un encuentro, discusión grupal y una sesión de preguntas y respuestas.

Esta iniciativa de Caín Velásquez se debería a que el propio excampeón de UFC afirmó que la respiración lo ayudó mental, espiritual y físicamente durante su encarcelamiento, por lo que querría compartir esta técnica con otras personas.

EVG