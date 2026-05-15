Ronda Rousey vs Gina Carano EN VIVO: Dónde ver la pelea de MMA en México; HORARIO Y CARTELERA COMPLETA

Este sábado 16 de mayo se vivirá la que es, posiblemente, la pelea femenil más grande de las Artes Marciales Mixtas, pues las leyendas Ronda Rousey y Gina Carano chocan en la primera función de MVP Promotions de MMA. El evento se realiza en Intuit Dome de Los Ángeles, California.

Gina Carano es una de las pioneras y figuras más relevantes en el ascenso y primeros pasos de las MMA Femeniles. Por su lado, Ronda Rousey es indiscutiblemente la peleadora más importante en la historia de la disciplina, consolidando a las mujeres en la UFC.

El combate entre las leyendas será en una jaula hexagonal con las Reglas Unificadas de MMA, bajo las cuales se manejan las principales promotoras del deporte como la misma UFC. Pelearán a cinco asaltos de cinco minutos con guantes de cuatro onzas.

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Gina Carano 3 days out from fight night looking ready to take on Roda Rousey 🥊



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Saturday, May 16th

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¿Dónde ver la pelea de Ronda Rousey vs Gina Carano en MMA?

El combate entre Ronda Rousey y Gina Carano es el estelar de la primera función de MMA de la promotora de Jake Paul. El evento en general se tiene esperado arrancar a las 18:00 horas, tiempo del centro de México y se podrá ver por la señal de Netflix.

Día: Sábado 16 de mayo

Hora: 18:00 horas

Transmisión: Netflix

🚨 FULL FIGHT CARD 🚨



MAIN CARD | 9PM ET / 6PM PT

LIVE only on Netflix



🇺🇸 Ronda Rousey vs. Gina Carano 🇺🇸

Featherweight Bout • 145 LB



🇺🇸 Nate Diaz vs. Mike Perry 🇺🇸

Welterweight Bout • 170 LB



🇨🇲 Francis Ngannou vs. Philipe Lins 🇧🇷

Heavyweight Bout • 265 LB



🇫🇷 Salahdine… pic.twitter.com/V9wpklCQLb — MVP - Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) May 9, 2026

Ronda Rousey vs Gina Carano Cartelera Completa

Cartelera principal

Ronda Rousey vs Gina Carano - Peso pluma

Nate Díaz vs Mike Perry - Peso welter

Francis Ngannou vs Philipe Lins - Peso pesado

Salahdine Parnasse vs Kenny Cross - Peso ligero

Junior dos Santos vs Robelis Despaigne - Peso pesado

Preliminares

Chris Avila vs Brandon Jenkins - Peso pactado

Aline Pereira vs Jade Masson-Wong - Peso pactado

David Mgoyan vs Albert Morales - Peso pluma

Jason Jackson vs Jefferson Creighton - Peso welter

Adriano Moraes vs Phumi Nkuta - Peso pactado

Namo Fazil vs Jake Babian - Peso welter

Ronda Rousey is in TREMENDOUS shape 3 days out from her legendary fight against Gina Carano 👀💪



Who Wins??⬇️⬇️



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Saturday, May 16th

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Una pelea que llega tarde, pero reivindica las MMA Femeniles

Es indiscutible el legado e importancia tanto de Ronda Rousey como de Gina Carano en el deporte. Por edad y momento deportivo es una pelea que llega tarde, pero que ayuda a reivindicar el MMA Femenil y abre de nuevo la conversación en cuanto a la lucha de igualdad.

Can’t be stopped‼️

Ronda vs Gina



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No hay un título de por medio en este combate, pero lo está el legado y la relevancia de las mujeres. Gina Carano fue una pionera importante para abrir espacios a las gladiadoras, entre ellas Ronda Rousey, quien no se entendería sin su rival.

Carano tiene 44 años de edad y no pelea desde 2009, hace más de 17 años. Del otro lado, Rousey tiene 39 años y la última vez que estuvo en una jaula fue hace 10 años, en 2016. La cartelera de MVP Promotions también incluye al excampeón de peso completo de UFC, Francis Ngannou, quien se mide a Philipe Lins. También estará Nate Díaz ante Mike Perry.

aar