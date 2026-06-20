Nueva Zelanda vs Egipto: Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido del Grupo G de la Copa del Mundo 2026

Nueva Zelanda y Egipto miden fuerzas en busca de su primer triunfo en la Copa del Mundo 2026.

Las selecciones de Nueva Zelanda y Egipto pondrán fin a la segunda jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026, cuando se enfrenten este domingo 21 de junio en el Estadio BC Place Vancouver, en Canadá, donde ambas buscarán su primera victoria de la justa tripartita.

Tanto los All Whites como los faraones llegan a su enfrentamiento después de igualar con Irán (2-2) y Bélgica (1-1), en duelos en los que ambos estuvieron arriba de sus respectivos rivales, pero no supieron mantener sus ventajas, dejando escapar la oportunidad de llegar más tranquilos a este cotejo.

Off to Vancouver 🇨🇦✈️



Till next time, stay classy San Diego! 🙏#ShotOnOppo pic.twitter.com/BH9qtui5hK — New Zealand Football 🇳🇿 (@NZ_Football) June 19, 2026

¿Dónde pasan EN VIVO el Nueva Zelanda vs Egipto?

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto, correspondiente a la segunda jornada del Grupo G de la Copa del Mundo 2026, se jugará este domingo 21 de junio en el Estadio Vancouver, en Canadá. El balón comenzará a rodar en punto de las 19:00 horas del Centro de México, y podrá seguirse en vivo y en exclusiva por la señal de ViX.

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Fecha : Domingo 21 de junio

Hora : 19:00

Estadio : BC Place Vancouver

Transmisión: ViX

Posibles alineaciones de Nueva Zelanda y Egipto

NUEVA ZELANDA : Max Crocombe, Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall, Liberato Cacace, Joe Bell, Marko Stamenic, Elijah Just, Callum McCowatt, Sarpeet Singh y Chris Wood.

EGIPTO: Mohamed El Shenawy, Mohamed Hany, Ahmed Hegazi, Rami Rabia, Mohamed Hamdi, Hamdi Fathi, Marwan Attia, Trézéguet, Mohamed Salah, Omar Marmoush y Mostafa Mohamed.

Nueva Zelanda y Egipto, por un triunfo inédito en Copa del Mundo

Ni Egipto ni Nueva Zelanda saben lo que es ganar un juego mundialista en su historia, por lo que en su enfrentamiento en Vancouver hay en juego más que tres unidades.

Los faraones debutaron en la justa en la edición de Italia 1934. Hasta el momento han disputado ocho cotejos en cuatro certámenes, contando Norteamérica 2026, y su saldo es de tres empates y cinco derrotas.

Por su parte, los All Whites participan por tercera ocasión en el magno evento de la FIFA. Después de siete partidos registran cuatro igualadas y tres descalabros. Sin embargo, no pierden desde España 1982, pues en Sudáfrica 2010 quedaron eliminados en la fase de grupos con puros empates.

EVG