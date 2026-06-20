Curazao rescata empate ante Ecuador y suma un histórico punto en la Copa del Mundo 2026

Curazao resistió ante Ecuador y obtuvo un histórico empate en la Copa del Mundo 2026.

Curazao cosechó su primer punto en una Copa del Mundo al igualar 0-0 con Ecuador en Kansas City, sede del partido de la segunda jornada del Grupo E de Norteamérica 2026.

Enner Valencia tuvo una oportunidad muy clara apenas al minuto 3, cuando sacó un potente tiro raso de derecha, pero Eloy Room realizó una monumental desviada para mandar fuera el esférico.

El arquero de Curazao volvió a impedir la caída de su marco al 12’, esta vez tras un remate de John Yeboah. Poco después apareció Pedro Vite, mediocampista de Pumas, con un disparo que se fue apenas a un costado e la portería.

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Segundo tiempo trepidante entre Ecuador y Curazao

Ecuatorianos y curazoleños brindaron muchas emociones en la segunda mitad con un constante ir y venir, en el que el que sobresalió con sus intervenciones fue Eloy Room, el guardameta de la selección curazoleña.

El cancerbero de la Tricolor, Hernán Galíndez, tampoco se quedó atrás, pues tuvo dos grandes atajadas en aproximaciones del conjunto dirigido por el experimentado Dick Advocaat.

Enner Valencia dejó escapar otra clara ocasión al minuto 84, cuando sacó un disparo de derecha muy desviado. Un travesaño de Angelo Preciado evitó la victoria de Ecuador en los últimos instantes del duelo en el estadio de los Chiefs.

¿Cuándo juegan otra vez Ecuador y Curazao?

Las selecciones de Ecuador y Curazao volverán a jugar el próximo jueves 25 de junio, cuando disputen su tercer y último compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026.

La escuadra sudamericana se mide ante la líder Alemania en Nueva York, en el MetLife Stadium, el que recibirá la gran final de la justa de la FIFA el 19 de julio. Por su parte, los de la Concacaf se ven las caras con Costa de Marfil en Filadelfia.

EVG