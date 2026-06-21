Guillermo y Máxima, Reyes de Países Bajos, festejaron junto a jugadores de Curazao empate ante Ecuador (VIDEO)

El Rey Guillermo y Máxima, la Realeza de Países Bajos, celebró en el vestidor de Curazao el histórico empate del seleccionado caribeño ante Ecuador en su primera participación de una Copa del Mundo.

El Rey y la Reina de Países Bajos rompieron el protocolor y bajaron hasta el vestuario de la Selección de Curazao para felicitar al entrenador y a los jugadores, que igualaron 0-0 ante los sudamericanos. Curazao es una excolonia holandesa y depende del reino neerlandés a pesar de ser un país autónomo.

Guillermo y Máxima estuvieron primero en Houston para ver el partido en donde Países Bajos goleó 5-1 a Suecia. La pareja real rápidamente cambió su vestimenta naranja para ponerse el azul y tras un viaje de cinco horas, y mil kilómetros, estuvieron en Kansas City para apoyar a los curazoleños.

🇳🇱🇨🇼 El Rey y la Reina de Países Bajos (si, Máxima) fueron al vestuario a felicitar a los jugadores de Curazao y a Advocaat.



Recordemos: Curazao es una ex colonia holandesa y hoy es un país autónomo, pero es parte del Reino.pic.twitter.com/pfkRWBUoRB — Nahuel Lanzón (@nahuelzn) June 21, 2026

En el vestidor el Rey y la Reina de Países Bajos bailaron, cantaron y felicitaron a los futbolistas que consiguieron el primer punto para Curazao en su primera participación de un Mundial. El resultado ante Ecuador es más que trascendental, pues el equipo caribeño venía de ser goleado 7-1 en su debut ante Alemania.

Frente a los ecuatoriano el equipo curazoleño planteó un duelo físico, en donde no renunciaron del todo al ataque, pero lo principal era aguantar las llegadas del rival. El plan funcionó, pero fue gracias a su cancerbero que no se vieron en desventaja en la pizarra.

La figura del duelo fue el portero Eloy Room, quien tuvo 15 atajadas ante la Tri, siendo la segunda mayor cantidad que un arquero registra en un Mundial. El récord le sigue perteneciendo al estadounidense Tim Howard, quien en la derrota de su país ante Bélgica en los octavos de final de Brasil 2014 hizo 16 atajadas.

El rey Guillermo, la reina Máxima y la princesa Ariane de Países Bajos celebraron con los jugadores de Curazao en el vestidor su primer punto en Mundiales.pic.twitter.com/Bpxrt5t4kk — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) June 21, 2026

Nacido en la ciudad de Nimega, en Países Bajos, el experimentado guardameta de 37 años defiende los tres postes del Miami FC de la USL Championship, la liga de futbol de Segunda División de Estados Unidos.

Eloy Room debutó como futbolista profesional con el Vitesse el 8 de marzo de 2009, en la derrota por 1-0 a manos del Volendam, al entrar de cambio al minuto 13 por Piet Velhuizen, quien tuvo que abandonar la cancha por lesión.

Las selecciones de Ecuador y Curazao volverán a jugar el próximo jueves 25 de junio, cuando disputen su tercer y último compromiso en la fase de grupos del Mundial 2026. La escuadra sudamericana se mide ante la líder Alemania en Nueva York, en el MetLife Stadium, el que recibirá la gran final de la justa de la FIFA el 19 de julio. Por su parte, los de la Concacaf se ven las caras con Costa de Marfil en Filadelfia.

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