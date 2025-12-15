Chino Huerta ya está en Monterrey después de la derrota de Tigres en la final; así fue el recibimiento del delantero (VIDEO)

Chino Huerta ya está en Monterrey después de la derrota de Tigres

De manera sorpresiva el delantero mexicano César Chino Huerta fue visto en la ciudad de Monterrey, luego de la derrota de Tigres en la final de la Liga MX, lo que generó muchos rumores, pues parece que el atacante estaría dando indicios sobre su futuro profesional.

En redes sociales circulan imágenes del Chino Huerta en el aeropuerto de Monterrey y aficionados señalan que podría ser para buscar un lugar en algún equipo de la ciudad; ya sea Rayados o Tigres, que acaban de perder la final del Torneo Apertura 2025 ante los Diablos Rojos del Toluca.

Sin embargo, de acuerdo con SanCadillaNorte, la visita de César Huerta a la Sultana se debe “únicamente por temas comerciales” y “no tiene relación con ningún fichaje ni con los equipos regios”. Cabe la pena recordar que el Chino es jugador del Royal Sporting Club Anderlecht de Bélgica.

Llegó el Chino Huerta a Monterrey después de la derrota de Tigres en la final… pic.twitter.com/7g8OAVGMHV — JavI Alonso (@javialonsordz) December 15, 2025

Aunque por el momento no habría nada entre el Chino y los equipos de Monterrey, no se puede descartar que en el futuro el delantero mexicano regrese a la Liga MX con alguna de estas dos escuadras, pues son dos de las más poderosas en cuestión de dinero.

Chino Huerta y su presente en Europa

César Huerta no vive su mejor momento en Bélgica, pues una lesión le ha privado de tener minutos de juego, además que su nivel tiene una notable baja de rendimiento. En caso de que su aventura en Europa termine, Rayados o Tigres serían de los primeros en buscar los servicios del exPumas.

El Chino aqueja desde hace varias semanas una lesión en la pelvis (pubalgia), que lo ha limitado en su participación con el Anderlecht, además que le ha causado ausencia en las convocatorias de la Selección Mexicana. No estuvo en los últimos duelos del año.

Aunque amistosos, Huerta no fue llamado por Javier Aguirre y su falta de juego provocaría que tampoco sea tomado en cuenta para la reapertura del Estadio Azteca, ahora Estadio Banorte por temas de patrocinio. El Coloso de Santa Úrsula abre sus puertas en marzo en un juego ante Portugal.

En la Temporada 2025-2026 el Chino Huerta tiene 12 partidos en todas las competencias, con la baja cuota de dos goles y cero asistencias. El mexicano ha jugado como extremo por ambas bandas, además de mediocampista ofensivo.

En total tiene 33 compromisos disputados en el Viejo Continente. Su foja es de 5 goles y 3 asistencias. En la Liga Belga se ha perdido los últimos 8 juegos por su lesión.

