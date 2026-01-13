América define su fecha de regreso al Estadio Azteca y es más pronto de lo que esperas

El Club América ha tenido que jugar fuera de casa por un año y medio, pero la afición ya cuenta los días para regresar al Estadio Azteca, pues medios nacionales informan que la directiva de las Águilas pidieron a la Liga MX jugar en el Coloso de Santa Úrsula durante la segunda mitad del Torneo Clausura 2026, en concreto desde el 11 de abril.

El Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte por motivos de patrocinio, recibe la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio, pero será reinaugurado en marzo, el 28, ante la Selección de Portugal en un duelo amistoso ante México. Esto genera que el América quiera jugar desde abril en su casa, lo que sería la parte final del torneo regular y parte de la Liguilla, pues la FIFA se encarga de las operaciones de los estadios mundialistas un mes antes del certamen.

El Estadio Ciudad de México se alista para recibir la #CopaMundialDeLaFIFA26. Parte importante es el proceso de instalación de las butacas, materia prima 100% Hecha en México, las cuales le darán un toque muy especial y colorido a nuestro Estadio. #Somos26 #SomosMexicoCity pic.twitter.com/wBpKn1EQDz — FIFA World Cup 26™️ Mexico City (@MexicoCity26) January 9, 2026

¿Qué partidos busca jugar América en el Estadio Azteca en 2026?

Si el cambio de estadio se autoriza, el América dejaría al Estadio Ciudad de los Deportes ya en la recta final del Clausura 2026. Jugaría en el Estadio Azteca a partir del 11 de abril, cuando en la Jornada 14 reciba al Cruz Azul. Posteriormente el 18 juega en la Jornada 15 frente a Toluca y la 17 contra el Atlas el 25 de abril.

En caso que las Águilas avancen a la Liguilla, recordando que este semestre no hay repechaje por el Mundial, podría jugar los cuartos de final en Santa Úrsula, pero para las semifinales deberá regresar al Ciudad de los Deportes, pues para estar alturas del certamen el Estadio Banorte ya será operado por la FIFA.

América no sería el único que regrese al Azteca

El Club América no sería el único equipo que regrese al Estadio Azteca, pues se reporta que el Cruz Azul podría estudiar la opción de jugar en la casa de las Águilas por el mismo periodo.

El periodista Adrián Esparza Oteo, quien cubre a La Máquina, señala en sus redes sociales que “en caso de ser viable regresar en abril al Azteca, Cruz Azul buscará concretar esa alternativa. Con esto, solo se jugarían tres meses en Puebla”.

Cabe recordar que este semestre el conjunto celeste hará de local en la cancha del Cuauhtémoc, casa de La Franja del Puebla.