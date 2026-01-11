Kevin Álvarez se burla de los chismes que inventan de su salida del América y deja algo muy claro (VIDEO)

El América sufrió una terrible eliminación en el Apertura 2025 en los cuartos de final a manos del Monterrey, algo que molestó muchísimo a la afición azulcrema y ya pedían la salida de varios jugadores que no han mostrado un gran nivel con las Águilas; entre ellos estaba el nombre de Kevin Álvarez.

Varios reportes de la prensa indicaban que el América había dado un ultimátum a Kevin Álvarez antes de iniciar el Clausura 2026; sin embargo, el propio jugador mexicano fue el encargado de terminar con esos rumores y, de paso, burlarse de los chismes que han creado sobre su posible salida del equipo.

“Sí vi muchas cosas, no sé de dónde las sacan; en ningún momento nadie me dio un ultimátum, tampoco pedí una oportunidad, todas esas son mentiras; yo con el club estoy muy bien, tengo un contrato y fuimos tricampeones. Claro que duele el último torneo por la forma en que nos fuimos; asumo que fue un momento difícil, pero no, todas esas son mentiras, no pedí ninguna oportunidad, nadie me está dando una oportunidad, estoy haciendo lo mío y, bueno, pronto se reflejará con otro título”, comentó Kevin Álvarez.

TE RECOMENDAMOS: Futbol Mexicano Marcelo Flores le da su primera victoria a Tigres en la Liga MX con doblete ante Atlético de San Luis

Kevin Álvarez: “Es mentira que en el América me dieron un ultimátum, no pedí ninguna oportunidad, yo estoy muy bien en el club, fuimos tricampeones y asumo mi responsabilidad”.



Sin comentarios.



pic.twitter.com/8JMFLlqI4l — Roberto Haz (@tudimebeto) January 10, 2026

Estos son los números de Kevin Álvarez con América

Kevin Álvarez llegó al América a mediados del 2023 después de tener un excelente paso por el Pachuca, el equipo que le dio la oportunidad de debutar en la Liga MX y con el que ganó su primer título del futbol mexicano en la temporada Apertura 2022.

En lo que va de su historia con el América, el lateral mexicano ha disputado 98 partidos con las Águilas, ha conseguido cinco goles y 10 asistencias como azulcrema, además de que estuvo ausente toda una campaña por una lesión que necesitó de operación.

Después de su segundo trofeo con el América, Kevin Álvarez bajó su nivel y ritmo con el conjunto de Coapa, razón por la que Dagoberto Espinoza se afianzó con la lateral del equipo de André Jardine, pero la lesión del joven futbolista le volvió a dar la titularidad al canterano de Pachuca.

Tocó entrenamiento sabatino. 💪



Se aproxima una doble fecha. 🫡🔛 pic.twitter.com/k6ci49yAOm — Club América (@ClubAmerica) January 10, 2026

América tiene un triste debut en el Clausura 2026

El América inició su participación en el Clausura 2026 el pasado viernes 9 de enero enfrentando a los Xolos de Tijuana en la cancha del Estadio Caliente, un debut bastante gris para los de Coapa que buscan regresar a lo más alto de la Liga MX.

El equipo que dirige André Jardine empató 0-0 con los pupilos de Sebastián Abreu, en un encuentro con poca actividad en las dos porterías y en el que se estrenó el fuera de juego semiautomático que debuta esta temporada en el futbol mexicano.

La única acción de peligro fue un gol de Raúl ‘La Pantera’ Zúñiga que marcó el primer tanto del encuentro, pero que gracias a la tecnología terminó siendo anulado por el VAR para echar atrás el grito de gol de la afición azulcrema.

DCO