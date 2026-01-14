El GOLAZO de Joao Pedro ante el América que le da la vuelta al mundo y pone a temblar a André Jardine (VIDEO)

Joao Pedro se llevó los reflectores en el partido entre el América y el Atlético de San Luis por la tremenda anotación que consiguió ante las Águilas en su debut en el Estadio Ciudad de los Deportes, pues el campeón de goleo realizó una anotación de crack dentro del área de Luis Ángel Malagón.

Durante el segundo tiempo del encuentro, el Atlético de San Luis tuvo un córner, el cual le llegó a Joao Pedro en el área. El delantero italiano bajó la pelota, se quitó la marca de tres rivales y con un punterazo al segundo poste fue como venció a Luis Ángel Malagón, quien, a pesar de lanzarse hacia la pelota, solo pudo ver cómo se incrustaba lentamente en su marco.

La anotación por parte de Joao Pedro comenzó a hacerse viral rápidamente en redes sociales, por el alto nivel técnico del delantero del Atlético de San Luis y porque pone a temblar a André Jardine en el área técnica, pues el equipo de Coapa se ve sin idea cada que salen al campo de juego.

Joao Pedro hace una jugada de fantasía y hace el segundo de la noche ❌ #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/lwn9IPKFNM — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

El América podría firmar su peor inicio de temporada desde 2022

El América, después de ser tricampeón, vino en caída libre durante todo el 2025 y en este Clausura 2026 podrían firmar su peor inicio de campaña desde el 2022, pues en dos jornadas no han podido anotar ni un gol y tampoco conseguir sus primeros tres puntos de la temporada.

Fue en el Clausura 2022, cuando las Águilas iniciaron el torneo con un empate y dos derrotas; en ese entonces, Santiago Solari era el técnico al frente del equipo. En la Jornada 1 igualaron el marcador 1-1 con el Puebla, mientras que en las dos fechas posteriores cayeron a manos del Atlas y Atlético de San Luis por marcador de 2-0 y 3-2, respectivamente.

Como se ha visto el América en la cancha, el equipo de André Jardine podría firmar su peor inicio de temporada, pues llevan un empate y una derrota en dos jornadas y sus siguientes dos encuentros en el Clausura 2026 son ante el Pachuca y el Necaxa, dos equipos que ya ganaron en la actual campaña.

¡Gol de San Luis! ‼️⚽🔥



Cabezazo imposible para Malagón y lo está perdiendo el América 😮 #ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/kgJYeAxqQo — TUDN MEX (@TUDNMEX) January 15, 2026

Joao Pedro busca el campeonato de goleo por segunda ocasión al hilo

Joao Pedro se convirtió en el campeón de goleo el pasado Apertura 2025 junto a Armando ‘La Hormiga’ González y Paulinho, pero en este Clausura 2026 que va iniciando, el delantero italiano busca llevarse este premio en solitario y en las dos primeras jornadas lo ha demostrado.

De momento, el ariete del Atlético de San Luis ha conseguido dos goles en dos partidos, uno ante Tigres en la primera fecha y el segundo en el encuentro ante las Águilas para darle la primera victoria a su equipo en la campaña.

Joao Pedro lidera la tabla de goleo con dos anotaciones, junto a Marcelo Flores, quien consiguió un doblete en la primera jornada ante el San Luis, y Facundo Almada, delantero del Mazatlán que anotó ante Puebla y Juárez.

