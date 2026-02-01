Obed Vargas se va de la MLS; esto se sabe de la llegada del mexicano al Atlético de Madrid

El seleccionado nacional Obed Vargas estaría a un paso de dejar al Seattle Sounders de la MLS para comenzar una aventura en Europa con el Atlético de Madrid, y en los próximos días se incorporaría a la plantilla del equipo dirigido por el argentino Diego Pablo Simeone.

Reportes indican que importantes clubes de la Premier League, la Serie A y la Primeira Liga manifestaron su interés en fichar al mexicano, quien se habría inclinado por la oferta de la entidad colchonera debido a que fue la que le pareció más atractiva.

🚨🔴⚪️ Mexican talent Obed Vargas, on the verge of joining Atlético Madrid! Deal at final stages.



Vargas has already agreed on personal terms as deal could be sealed soon. 🇲🇽 pic.twitter.com/6Nv3QtXDHx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

El periodista italiano Fabrizio Romano indicó que Obed Vargas y el Atlético de Madrid ya solamente ultiman detalles para que el fichaje se concrete lo más pronto posible y así el mexicano cumpla su sueño de jugar en el viejo continente.

¿Cuándo surgió el interés del Atlético de Madrid por Obed Vargas?

Según reportes, el interés del Atlético de Madrid por el mexicano Obed Vargas surgió en el Mundial de Clubes 2025, evento en el que el equipo de LaLiga se enfrentó al Seattle Sounders en la fase de grupos.

El nacido en Anchorage, Alaska, se consolidó como una pieza clave de Seattle en la campaña pasada, en la que el equipo de Washington se proclamó campeón de la Leagues Cup tras golear 3-0 en la final al Inter Miami de Lionel Messi.

Obed Vargas juega con el Seattle Sounders desde el 2021, cuando llegó a la MLS tras haber formado parte del Tacoma Defiance, equipo que actualmente se desenvuelve en la MLS Next Pro (Tercera División de Estados Unidos).

El contrato de Obed Vargas con el Seattle Sounders vence en diciembre de este año, pero el club de la MLS estaría dispuesto a facilitar su salida al Atlético de Madrid para que cumpla su sueño de jugar en Europa.

Atlético de Madrid cedería a Obed Vargas a otro club europeo

De acuerdo con información de Claro Sports, Obed Vargas no tendría participación con el Atlético de Madrid, pues la idea de la directiva colchonera es que el mediocentro de 20 años de edad se vaya cedido a otro club europeo para que adquiera más experiencia.

No se sabe exactamente a qué equipo sería cedido el mexicano, pero podría recalar en otra institución de LaLiga o en una de Portugal.

Obed Vargas apunta a ser uno de los 26 futbolistas que representen a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, a desarrollarse del 11 de junio al 19 de julio.

EVG