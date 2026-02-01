¡INSÓLITO! Boxeador pierde el cabello en plena pelea y lo lanza al público (VIDEO)

El boxeador estadounidense Jarrell Miller recibió un golpe tan bueno que le arrancó el cabello. O mejor dicho su peluquín, pues quedó al descubierto que prácticamente no tiene pelo, esto durante el segundo round de su pelea contra su compatriota Kingsley Ibeh.

El peso pesado se enfrentaba a Kingsley Ibeh cuando Ibeh lanzó una ráfaga de golpes en el segundo asalto que provocó un rugido de la multitud, a pesar de que no parecían particularmente fuertes.

The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight 🤯🤣



Pero uno de esos impactos hizo que la cabeza de Jarrell Miller se echara hacia atrás, y su peluquín se levantó desde el frente, revelando una gran calva que cubría la mayor parte de su cabeza. Posteriormente, lanzó su peluquín al público, demostrando que tomó el insólito hecho con humor.

Jarrell Miller gana su pelea, pese a quedarse sin cabello

Jarrell Miller terminó el asalto con el postizo, luego se lo arrancó en su esquina entre rounds y lo lanzó a la multitud en el Madison Square Garden de Nueva York.

Pese a este curioso incidente, Jarrell Miller ganó por decisión dividida, luego se frotó la parte superior de la cabeza mientras hacía un baile de celebración. Dijo en su entrevista en el ring después de la pelea que perdió su cabello un par de días antes de usar una botella de champú que encontró en la casa de su madre.

El boxeador de Brooklyn estaba peleando en la cartelera del evento encabezado por la pelea por el título de Teófimo López contra el invicto Shakur Stevenson, en lo que fue su primera pelea en el Madison Square Garden.

Jarrell Miller se suponía que iba a pelear en la arena contra el entonces campeón de peso pesado Anthony Joshua en 2019, pero falló una prueba de drogas. Andy Ruiz lo reemplazó y sorprendió a Joshua.

¿Quién es Jarrell Miller, el boxeador que perdió su cabello en plena pelea?

Jarrell Miller es un boxeador que tiene las nacionalidades estadounidense, haitiana y francesa, y que debutó como pugilista en el 2009, aunque entre el 2006 y e 2014 practicó el kicboxing.

Su récord como boxeador profesional es de 27 peleas ganadas, dos empatadas y una perdida. En 22 de sus combates salió airoso por la vía del nocaut.

La primera pelea de Jarrell Miller como boxeador fue el 18 de julio del 2009, cuando se estrenó con un triunfo por nocaut técnico sobre su compatriota Darius Whitson.

