México termina 2025 con 10 campeones en boxeo

Pasan los años y México no deja de ser uno de los países que más campeones mundiales produce. Para muestra los 10 boxeadores (siete absolutos, dos interinos y uno en receso) que tienen un campeonato de una de las cuatro organizaciones más importantes, que es un aumento con respecto al año pasado.

En 2024 el pugilismo azteca dejó siete campeones absolutos y uno interino. Este 2025 es el curso más benéfico para la dulce ciencia, igualando lo hecho en 2023, cuando se tuvieron 10 campeones. Pudieron ser 11, pero el capitalino Alan David Picasso perdió ante Naoya Inoue en un combate por los cetros mundiales AMB, OMB, CMB y FIB supergallo.

El Dato: Gilberto Ramírez es el único mexicano de la actualidad en ser campeón de dos organismos en simultáneo. Lidera el crucero en la Asociación y la Organización Mundial.

La gran sorpresa es que Saúl Canelo Álvarez terminará el año sin un campeonato del mundo por primera vez desde 2014. Esto se debe a que el 13 de septiembre el tapatío perdió el mundial indiscutido de peso supermedio ante el estadounidense Terence Crawford.

El panorama es alentador para el futuro del boxeo mexicano. El campeón del mundo más pesado que se tiene es Gilberto Zurdo Ramírez. El mazatleco posee las fajas AMB y OMB versión crucero. El 2026 traerá retos fuertes para el Zurdo, quien tiene planeado enfrentar a Robin Safar en enero y de ganar, iría ante David Benavidez en mayo.

En la división superpluma encontramos a dos de los nombres más importantes que tiene México en el boxeo. Emmanuel Vaquero Navarrete (OMB) y Eduardo Sugar Núñez (FIB), quienes unificarán sus cetros el 28 de febrero. Será una nueva guerra entre púgiles aztecas, que puede convertirse en un clásico moderno del deporte.

El Tip: Eduardo Sugar Núñez se convirtió en campeón mundial superpluma el pasado 25 de mayo al vencer al japonés Massanori Rikiishi, en Yokohama.

En la categoría de los pluma, una de las más exitosas para el país en la historia, el campeón de la OMB es Rafael Divino Espinoza, quien está invicto con 28-0 y viene de dos victorias en 2025. La última ante Arnold Khegai en San Luis Potosí. Espinoza es de los peleadores más conscientes de la actualidad.

Por su parte, José Chapulín Salas (FIB) y Christian Chispas Medina (OMB) sostienen cada uno un cetro diferente en peso gallo. Los peleadores de 23 y 25 años, respectivamente, son de las caras jóvenes y frescas del boxeo nacional. Ambos con proyección nacional e internacional.

Para cerrar los campeones mundiales mexicanos absolutos está Willibaldo Garcia, quien ostenta la faja FIB en la división supermosca. El nacido en Copala, Guerrero, estaba programado para defender su corona ante Kenshiro Teraji el 27 de diciembre, pero se bajó por enfermedad.

Después tenemos dos peleadores que empezarán el año con grandes opciones de convertir sus interinatos en títulos regulares. Isaac Pitbull Cruz, quien está primero en el orden de los superligeros en el CMB, y José Armando El Toro Reséndiz, quien espera su oportunidad en la categoría supermedio en la AMB.

Y por último, Rey Vargas se encuentra como campeón en receso del Consejo Mundial de Boxeo en la división pluma. Con este panorama el boxeo mexicano arrancará un año en donde seguramente se coronarán nuevos peleadores, se unificarán cetros y se escribirán nuevas historias. Además, el esperado regreso de Saúl Canelo Álvarez a los cuadriláteros, para buscar capturar un nuevo cinturón.