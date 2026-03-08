¡OFICIAL! Estos son TODOS los juegos del Mundial 2026 que irán por TV Abierta en México

Ya se sabe cuáles son los partidos del Mundial 2026 que se transmitirán en TV Abierta en México.

TV Azteca dio a conocer cuáles serán 30 de los 32 partidos del Mundial 2026 que se transmitirán en TV Abierta en México a partir del próximo 11 de junio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Sudáfrica en el partido inaugural en el Estadio Azteca.

La televisora del Ajusco reveló días y horarios de los juegos que transmitirá en sus canales y en sus plataformas digitales, duelos que también podrán verse en los canales de Televisa.

¡La Copa Mundial de la FIFA 2026 está en Azteca Deportes! 🏆🌎



Estos serán los 32 partidos que podrás disfrutar con los mejores comentaristas y analistas.



¡Empieza la cuenta regresiva! ⏳⚽#A100Días pic.twitter.com/zSrmBL6ZOn — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 7, 2026

Destacan los tres partidos de México en la fase de grupos, dos de Brasil, además de encuentros como Inglaterra vs Croacia, Colombia vs Portugal y Uruguay vs España, que son de los más destacados en la primera fase del Mundial 2026.

Todos los juegos del Mundial 2026 que podrán verse en TV Abierta en México

Jueves 11 de junio

México vs Sudáfrica (13:00 horas)

Viernes 12 de junio

Estados Unidos vs Paraguay (19:00 horas)

Sábado 13 de junio

Brasil vs Marruecos (16:00 horas)

Domingo 14 de junio

Países Bajos vs Japón (14:00 horas)

Martes 16 de junio

Argentina vs Argelia (19:00 horas)

Miércoles 17 de junio

Inglaterra vs Croacia (14:00 horas)

Jueves 18 de junio

México vs Corea del Sur (19:00 horas)

Viernes 19 de junio

Brasil vs Haití (19:00 horas)

Sábado 20 de junio

Países Bajos vs Ucrania/Suecia/Albania o Polonia (11:00 horas)

Domingo 21 de junio

España vs Arabia Saudita (10:00 horas)

Lunes 22 de junio

Noruega vs Senegal (18:00 horas)

Martes 23 de junio

Colombia vs RD Congo/Jamaica o Nueva Caledonia (20:00 horas)

Miércoles 24 de junio

Dinamarca/Macedonia del Norte/Irlanda o República Checa vs México (19:00 horas)

Jueves 25 de junio

Ecuador vs Alemania (14:00 horas)

Viernes 26 de junio

Uruguay vs España (18:00 horas)

Sábado 27 de junio

Panamá vs Inglaterra (15:00 horas)

Colombia vs Portugal (17:30 horas)

TV Azteca también transmitirá 13 juegos de la fase final del Mundial 2026

TV Azteca también reveló en sus redes sociales que por su señal podrán verse 13 de los 36 partidos de la fase final del Mundial 2026, la cual comenzará con la ronda de dieciseisavos de final.

La televisora del Ajusco tendrá para su público cuatro duelos de dieciseisavos de final, cuatro de octavos, dos de cuartos, las dos semifinales y la gran final.

Los 104 partidos que se llevarán a cabo en el Mundial 2026 serán transmitidos en su totalidad por Vix para todo México. La plataforma tendrá 72 duelos en exclusiva para el país.

Se espera que en el transcurso de las próximas semanas, TV Azteca dé a conocer cuáles serán los otros dos partidos del Mundial 2026 que podrán verse en vivo por sus distintas plataformas.

