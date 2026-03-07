Tigres se lleva el Clásico Regio gracias a un solitario gol de André-Pierre Gignac

Los Tigres recibieron en la cancha del Estadio Universitario al Monterrey para disputar el Clásico Regio número 142, el cual terminó con la victoria para los auriazules con un gol de último minuto de André-Pierre Gignac por marcador de 1-0.

El conjunto dirigido por Guido Pizarro fue el que llevó los hilos del partido durante los primeros 45 minutos, mientras que los Rayados aguardaban en su campo a la espera de una jugada que les diera la oportunidad de ponerse en ventaja en el marcador, aunque el señor gol llegó hasta el tiempo de compensación.

¡Y nunca mejor dicho, 'El Volcán' hizo erupción con este gol del histórico número 10 de los @TigresOficial! 🐯🌋



André-Pierre Gignac dándole el triunfo a 'La U' en el Clásico Regio del #ConMéxicoC26... ¡Ya son 190 GOLES del francés en nuestra liga! 🇫🇷#J10 | #TIGMTY pic.twitter.com/UeQnUALj68 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) March 8, 2026

Terminaron los primeros 45 minutos sin anotaciones ni tarjetas amarillas en el compromiso, pero con los dos clubes disputando cada pelota hasta que salía del campo de juego. En la parte complementaria, ambos técnicos comenzaron a realizar los cambios para ir en busca del tanto que les diera la victoria.

Allen Rojas fue el primer invitado al encuentro para sustituir a Lucas Ocampos, mientras que Guido Pizarro respondió con la entrada de Ozziel Herrera y Vladimir Loroña terminó su participación en el minuto 69 de tiempo corrido.

El técnico de los auriazules acertó con el cambio de André-Pierre Gignac en el lugar de Rodrigo Aguirre, pues a pesar de jugar diez minutos en el Clásico Regio, la leyenda de los Tigres fue el encargado de anotar el tanto que le dio la victoria a los locales.

Cabe recalcar que, la última vez que Tigres se llevó la victoria en el Clásico Regio fue en el Clausura 2025 cuando se midieron en esta misma cancha y los auriazules se llevaron los tres puntos con goles de Nicolás Ibáñez y Sebastián Córdova.

Con este tanto, André-Pierre Gignac llegó a 190 goles con Tigres en la Liga MX y festejando el 66 aniversario del conjunto de San Nicolás de los Garza, el francés le dio la victoria a su equipo en el Clásico Regio 142.

Gracias al gol de Gignac, los Tigres lograron su quinta victoria de la temporada para llegar a 16 unidades en el torneo regular, con lo que se colocan en la sexta posición de la tabla general.

DCO