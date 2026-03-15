Tigres no puede en el Volcán contra Querétaro y solamente consigue un punto; resumen y mejores jugadas

Tigres y Querétaro no se hicieron daño en la cancha del Estadio Universitario.

Tigres fue incapaz de derrotar al Querétaro, con el que empató 0-0 como local en el Estadio Universitario en duelo de la Jornada 11 del Clausura 2026, en un partido en el que los dirigidos por Guido Pizarro dejaron mucho qué desear ante unos emplumados que opusieron más resistencia de la esperada.

Gallos Blancos tocó primero la puerta rival cuando al minuto 21 el uruguayo Santiago Homenchenko sacó un potente disparo de zurda, tras un pase de Juan Pablo Cázares, pero Nahuel Guzmán atajó el remate.

¡Se salva Querétaro!



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Los de la UANL respondieron al 24’ con un tiro de derecha de André-Pierre Gignac fuera del área, pero el esférico rozó el travesaño para fortuna de los visitantes.

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Querétaro tuvo otra aproximación al minuto 26 con un disparo de derecha fuera del área tras una asistencia filtrada de Santiago Homenchenko. Tigres apretó el acelerador en la recta final del primer tiempo, lapso en el que tuvo sus principales ocasiones de marcar, una de ellas en la compensación cuando Marcelo Flores no alcanzó a hacer un remate en el área, en una acción que prometía más.

Querétaro resiste ante Tigres, pese a lesión de Guillermo Allison

Gallos Blancos sufrió la baja de su guardameta Guillermo Allison por lesión al minuto 52 y en su lugar ingresó José Santiago Hernández.

El primer aviso serio de Tigres en el complemento fue un remate raso de Jesús Garza fuera del área al 61, a pase de César Araujo, pero el balón pasó apenas a un costado de la cabaña del Querétaro, que respondió al 71’ con un disparo alto y al centro de Daniel Parra, quien probó con la zurda.

Diego Lainez perdonó a Gallos Blancos al minuto 78 al sacar un tímido zapatazo de zurda en una acción que pudo haber sido más clara si asistía a Rodrigo Aguirre.

Un centro de Ángel Correa al minuto 80 casi termina en gol, pero José Hernández reaccionó a tiempo para desviar la esférica e impedir que la misma quedar a merced de Juan Pablo Vigón.

Rodrigo Aguirre se perdió el gol del triunfo de Tigres en la compensación, cuando al minuto 94 mandó el balón arriba de la portería tras un rechace del cancerbero del Querétaro.

Próximos juegos de Tigres y Querétaro

Tigres vuelve a las canchas el próximo jueves 19 de marzo, cuando sea local en el ‘Volcán’ contra el Cincinnati, ante el que intentará remontar el 3-0 sufrido como visitante en la ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

El Querétaro visita el Estadio Jalisco para medirse ante el Atlas el próximo sábado 21 de marzo en la Jornada 12 del Clausura 2026. Un día más tarde, los de la UANL se meten a la cancha de los Bravos de Ciudad Juarez.

EVG