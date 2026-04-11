¡Evita la cárcel! Alberto El Patrón queda en libertad tras pagar una millonada; estará bajo estrictas medidas

Alberto El Patrón evitó la cárcel tras pagar una millonada y obtener el perdón de la víctima.

El luchador Alberto El Patrón recuperó su libertad este sábado, cinco días después de que fue detenido en su natal San Luis Potosí por presunta violencia familiar. Reportes indican que Del Río pagó un millón de pesos y que obtuvo el perdón de la víctima.

Una vez concluidos los trámites correspondientes, el órgano jurisdiccional determinó la salida inmediata de Alberto El Patrón, quien, de acuerdo con reportes, estará bajo estrictas medidas cautelares.

¡SOLTARON AL PATRÓN!



Alberto ‘N’ fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar reiterada contra su esposa, pero le concedieron la libertad condicional que lo obligará ir a terapia, no tener contacto con la víctima y pagar la reparación del daño.@record_mexico pic.twitter.com/3OEZu1fAGb — El Planchitas🇲🇽 (@elplanchitas) April 11, 2026

Alberto El Patrón habría alcanzado su libertad después de que el juez concedió a la defensa del luchador la suspensión condicional de la pena, en la que el sentenciado admite su responsabilidad en el delito y se muestra arrepentido.

Medidas a seguir para Alberto El Patrón

La libertad condicional que se le otorgó a Alberto El Patrón obligaría al luchador a ir a terapia, no tener contacto con la víctima y pagar la reparación del daño.

Su pareja sentimental llamó al 911 para ponerse en contacto con las autoridades, con las cuales acusó al exintegrante de WWE y AAA de agresión contra ella.

Por esto motivo, Alberto El Patrón fue detenido el lunes 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec de su natal San Luis Potosí.

¿Quién demandó a Alberto El Patrón?

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto El Patrón, acusó de violencia familiar al luchador originario de San Luis Potosí.

Mary Carmen Rodríguez Lucero es una apasionada de los deportes, pues practica el ciclismo e incluso ha conseguido la victoria en varias de las competencias en las cuales ha participado.

La esposa de Alberto El Patrón también es de San Luis Potosí y ha ganado el Gran Premio Potosí en 2024, GFNY MTY 2023 y GFNY Zapopan 2022, en el que obtuvo primer lugar por categoría y décimo lugar general femenil.

EVG