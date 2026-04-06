¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río? Edad, estatura, familia...

Alberto del Río, conocido como El Patrón, fue detenido este 6 de abril en San Luis Potosí por presunta violencia familiar contra su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero.

El luchador se había mostrado muy cariñoso en público con su esposa, incluso cuando estuvo en el programa de La Granja VIP siempre le mandaba mensajes y hasta le cantó las mañanitas el día de su cumpleaños.

¿Quién es Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río?

Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río, es una mujer apasionada por el deporte, en sus redes sociales se muestra que practica el ciclismo y participa en competencias, las cuales ha ganado en varias ocasiones.

Ha ganado Gran Premio Potosí en 2024, GFNY MTY 2023 y GFNY Zapopan 2022, donde obtuvo primer lugar por categoría y décimo lugar general femenil.

Edad de Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río

De acuerdo con la información difundida por un sitio de ciclismo, Mary Carmen Rodríguez Lucero, esposa de Alberto del Río, tiene 41 años de edad, pues nació el 30 octubre 1984.

¿De dónde es Mary Carmen Rodríguez Lucero?

La esposa de Alberto del Río, Mary Carmen, es de San Luis Potosí, la mujer hace publicaciones en redes sociales en las que se encuentra en su estado natal.

Alberto del Río y Mary Carmen Rodríguez ı Foto: IG @carmenrl5

Estatura de la esposa de Alberto del Río

Aunque no se ha revelado el dato oficial, se especula que la esposa de Alberto del Río podría medir aproximadamente 1.70 m.

Además de que es deportistas, Mary Carmen también es madre de dos hijos jóvenes, a quienes suele mencionar con cariño en sus publicaciones.

La última publicación que hizo Mary Carmen en sus redes sociales fue el pasado 9 de marzo y se trata de una fotografía en la que aparece ella afuera del museo Soumaya en la Ciudad de México y agregó una reflexión.

“Así sencilla, sin maquillaje, sin producción, sin otra luz más que la del Sol .Así la vida te recuerda, que si no estas ahí para ti, los demás tomarán tu energía, tus dones, tu empatía, tu esfuerzo, tu corazón y tu luz .Regalarlo a cualquiera es un desperdicio, pero cuando lo haces con un propósito, con fé, creyendo civilmente y sin temor a equivocarte en que la construcción de tu proyecto será aún más grande”, se lee en la publicación.

Sin embargo en esa publicación, la mujer recibió algunos comentarios en ese momento en el que le decían que ella no debería de estar con el luchador.

“La verdad si eres mucha mujer para El Patrón te mereces más”, “No puede ser que esta belleza haya recibido ese trato”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios en las redes sociales.