Dictan prisión preventiva y vinculan a proceso a Alberto del Río por violencia familiar contra su esposa

Alberto del Río se queda en la cárcel tras golpear a su esposa

El luchador Alberto del Río tuvo su primera audiencia luego de que fue detenido por haber agredido a su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero y el juez determinó dictarle prisión preventiva y vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar, lo que significa que permanecerá en la cárcel.

En la audiencia que se llevó a cabo en San Luis Potosí, el juez determinó que el luchador tenga prisión preventiva, es decir que parezca en la cárcel en el penal conocido como La Pila en ese estado.

Además, el luchador conocido como “El Patrón” también fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar. Esto significa que Alberto se quedará en prisión y que se hallaron elementos suficientes para iniciar un juicio penal contra el también participante de realities shows.

De acuerdo con la información, si “El Patrón” es declarado culpable permanecería alrededor de siete años en la cárcel.

¿Qué dijo la esposa de Alberto del Río tras la detención del luchador?

Según contó la periodista Flor Rubio, se comunicó con Mary Carmen Rodríguez y de manera privada le comentó que estaba muy mal tras las agresiones.

Sin embargo, la también deportista no se ha pronunciado públicamente sobre lo que le pasó.

La foto de Alberto del Río detenido ı Foto: Redes sociales

Flor Rubio también comentó que los abogados de Alberto del Río estaban buscando que Mary Carmen le otorgara el perdón para que él pudiera salir libre.

Por otra parte, el periodista Gabriel Cuevas reveló en un video que “El Patrón” agredió a su esposa porque le dio un ataque de celos y que él sentía que Mary Carmen le estaba siendo infiel con un exparticipante de Exatlón México.

Las autoridades de San Luis Potosí señalaron que el luchador fue detenido en flagrancia, es decir, que él estaba agrediendo a su esposa en el momento que llegaron los elementos de seguridad y lo detuvieron.

Esta no es la primera vez que una mujer acusa a Alberto del Río de agresiones, en Estados Unidos también tuvo un caso en su contra, el cual de desestimó porque las personas involucradas no se presentaron a declarar.