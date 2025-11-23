Sin Santiago Giménez, el Milan se lleva la victoria sobre el Inter de Milán en el Derbi de la Madonnina

El Derbi de la Madonnina terminó con una victoria para el Milan por la mínima, después de un gol de Christian Pulisic y que Mike Maignan salvara a su equipo para conseguir el segundo puesto de la tabla general de la Serie A.

El encuentro inició con el Inter de Milán controlando la esférica y teniendo las jugadas de peligro frente al arco de los rossoneri. La acción más peligrosa del primer tiempo fue para Lautaro Martínez; el delantero argentino realizó un disparo que terminó atajando de buena forma Maignan.

Los primeros 45 minutos terminaron con el cero en el marcador, pero con mucha intensidad por parte de ambas escuadras por querer vencer al contrincante de la ciudad, pues es una rivalidad que lleva 191 encuentros disputados.

🇮🇹🔴 Inter 0-1 Milan | Serie A



LLEGÓ CHRISTIAN PULISIC PARA TOMAR EL REBOTE: CAPITÁN AMÉRICA ABRE EL MARCADOR EN EL DERBI 🇺🇸pic.twitter.com/kzvEwsS32U — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) November 23, 2025

En la segunda mitad, el conjunto dirigido por Massimiliano Allegri comenzó a retener un poco más la esférica y acercarse al marco de Yan Sommer en busca de llevarse la victoria sobre su acérrimo rival en el torneo local.

La primera y única anotación del encuentro llegó al minuto 54 de tiempo corrido, cuando Rafael Leao recuperó en el medio campo, repartió a la banda para Alexis Saelemaekers para que el belga rematara desde fuera del área. Sommer atajó bien, pero Christian Pulisic estaba atento a la jugada y llegó al rebote para marcar el primero de la noche.

El Inter de Milán no dejaría las cosas así y adelantaron líneas para ir por el empate en el marcador, algo que les dio frutos al minuto 71 de juego, cuando Marcus Thuram recibió una falta dentro del área por parte de Strahinja Pavlovic, una jugada que el árbitro revisó en el VAR y decidió marcar la pena máxima para los nerazzurri.

MIKE MAIGNAN PENALTY SAVE ON CALHANOGLU!!!



WOW MAGIC MIKE pic.twitter.com/fzr4BtC0xW — Inside Milan (@_InsideMilan) November 23, 2025

Hakan Calhanoglu fue el encargado de pararse frente a Mike Maignan, pero el turco no iba a arruinar la noche perfecta del arquero francés, pues adivinó el cobro del mediocampista del Inter de Milán y mantuvo su arco en ceros para darle la victoria al Milan.

El equipo de Santiago Giménez sigue en buen momento en la Serie A, pues esta temporada no lograron meterse a competiciones europeas, pero pelearán por quedarse con la Serie A y la Coppa Italia.

El siguiente encuentro del Milan en la Serie A será ante la Lazio el próximo sábado 29 de noviembre en la cancha del Estadio San Siro, mientras que el Inter de Milán se medirá ante el Atlético de Madrid a mitad de semana en la Champions League.

DCO