Entrenador del AC Milan revela el tiempo que Santiago Giménez estará fuera de las canchas y es el peor escenario posible

Santiago Giménez estará fuera de acción con el Milan de 3 a 4 meses

Massimiliano Allegri, entrenador del AC Milan, informó que el delantero mexicano Santiago Giménez estará fuera de las canchas de 3 a 4 meses, con lo que corre riesgo de no tener una recuperación completa de cara a la Copa del Mundo 2026 y de perder su lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa el director técnico italiano dijo que el tiempo que Santi Giménez estará fuera es prolongado, al tiempo que se sintió aliviado por la llegada del delantero alemán Niclas Füllkrug, quien es el reemplazo del ariete azteca.

“Giménez lamentablemente estará de baja entre 3 y 4 meses. (Niclas) Füllkrug ya llegó y estamos monitoreando el mercado. Ahora mismo estoy contento con la plantilla que tengo disponible, pero necesitamos recuperar a todos. Lo estamos haciendo razonablemente bien, pero los puntos que tenemos ahora no nos alcanzan para lograr ningún objetivo”, dijo Allegri.

¿Santiago Giménez corre peligro de perderse el Mundial 2026?

Luego de ser operado para corregir una lesión en el tobillo y con la confirmación que estará fuera de 3 a 4 meses, la duda es si Santiago Giménez podrá recuperarse a tiempo para aparecer en la convocatoria de la Selección Mexicana rumbo a la Copa del Mundo 2026.

El Bebote estaría fuera durante todo enero, febrero, marzo y abril, dejando mayo como el único mes que tendría el delantero para entrar en ritmo de juego, pues en el 11 de junio arranca el Mundial 2026. Pero es importante señalar que el Tricolor concentrará unas semanas antes del arranque del torneo.

Este panorama vuelve más complicada la situación de El Soldado de Cristo, pues el tiempo para que se recupere, gane ritmo de juego y demuestre que está al nivel que requiere una Copa del Mundo es poco, atentando con sus opciones de estar en la nómina del Vasco Aguirre.

Santiago Giménez será intervenido quirúrgicamente. ı Foto: AP

El siguiente partido del Milan será ante el Cagliari. El cotejo entre los rossoneri y los rossoblu corresponde a la Jornada 18 de la Temporada 2025-2026 de la Serie A y se llevará a cabo este viernes 2 de enero.

Los Diablos llegan como sublíderes del campeonato con 35 unidades. Su acérrimo rival, el Inter de Milan, es el manda más con 36 puntos, por lo que los comandados por Massimiliano Allegri deben de sacar la victoria y esperar una derrota de los nerazzurri para colocarse en la cima de la Serie A.

