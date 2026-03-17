Carín León, protagonista en la canción del Mundial 2026; se estrena el 20 de marzo

En un emocionante anuncio que ha resonado en el mundo de la música y el deporte, Carín León, el aclamado intérprete de música regional mexicana, fue seleccionado para formar parte del álbum oficial del Mundial 2026.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de la FIFA, donde se compartió un adelanto de la canción titulada “Lighter”, una colaboración con el rapero estadounidense Jelly Roll. La fecha de estreno está programada para el viernes 20 de marzo.

La producción de esta pieza musical está a cargo de Cirkut, un destacado productor canadiense galardonado con un Grammy, asegurando así un sonido de alta calidad que represente la diversidad cultural de las tres sedes del torneo: Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque el fragmento publicado hasta ahora está completamente en inglés, aún no se ha confirmado si Carín León interpretará su parte en español.

¡El escenario global está listo!



El primer sencillo del álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ “Lighter” por @JellyRoll615 y Carín León disponible este viernes.



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Carín León, orgulloso de interpretar la canción del Mundial

Carín León, originario de Sonora, ha logrado un impacto significativo en la música a nivel internacional. Con cuatro Latin Grammys y dos premios Grammy en su haber, se ha posicionado como uno de los embajadores del género regional mexicano.

Su participación en festivales de renombre como Coachella y Viña del Mar refuerza su estatus como una estrella en ascenso, llevando la música mexicana a audiencias globales.

“Poder colaborar con alguien como Jelly Roll y hacerlo para el evento deportivo más grande del mundo es algo que me llena de orgullo. Estoy muy agradecido por la oportunidad de ser parte de la primera canción del álbum del Mundial de la FIFA”, dijo el intérprete sonorense.

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Por primera vez el Mundial tendrá un álbum completo

El álbum del Mundial 2026 no solamente contará con la participación de Carín León y Jelly Roll, sino que se espera que incluya a una variedad de artistas de diferentes estilos y culturas. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, ha destacado la importancia de unir diferentes voces a través de la música para celebrar el futbol.

“El futbol une al mundo, al igual que la música, y cuando los dos se juntan, cosas mágicas suceden”, comentó Infantino. Este enfoque busca crear un ritmo global que refleje la belleza del juego y la diversidad de los talentos musicales alrededor del mundo.

Carín León llega a la Kings League Américas ı Foto: larazondemexico

Grandes canciones han marcado la historia del Mundial

La tradición de tener una canción oficial para promocionar el Mundial ha evolucionado desde su inicio en Chile 1962. A lo largo de los años, se ha visto un cambio hacia producciones con un enfoque más internacional.

Uno de los hitos más memorables en la historia de las canciones del Mundial fue “La copa de la vida”, interpretada por Ricky Martin para el torneo de Francia 1998. Este tema no sólo se convirtió en un fenómeno global, alcanzando las listas de popularidad en más de 60 países, sino que también dejó una marca imborrable en la cultura popular.

Shakira siguió este legado en Sudáfrica 2010 con “Waka Waka (This Time for Africa)”, una de las canciones más icónicas asociadas al evento.