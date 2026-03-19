¡LA NECESITO! Adidas presenta la camiseta de visitante de México para el Mundial 2026

Esta será la camiseta de visita que utilice la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Solo faltan 84 días para el Mundial 2026 y poco a poco se van dando más detalles sobre el torneo de la FIFA; en esta ocasión fue el turno de Adidas, que presentó las camisetas de visita de las selecciones que patrocina para la Copa del Mundo, en la que está la de la Selección Mexicana, con un diseño único.

En las imágenes se puede ver que la marca alemana optó por el color blanco para crear este jersey, además de utilizar el negro, verde y rojo para los detalles de la remera, como el cuello, la parte final de las mangas, las tres rayas en los hombros, el escudo del Tricolor y el número, que en esta ocasión está abajo del logo de Adidas.

Cabe recalcar que todas las camisetas de visita de los equipos fueron creadas por Adidas Originals; es por eso que vemos el logo retro de la marca alemana en todas las camisetas. Además, la playera del Tricolor trae un detalle en la parte trasera del cuello que dice “Somos México”.

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Estos son los precios de la nueva camiseta de la Selección Mexicana

Adidas ya posteó en su página oficial los diferentes modelos que están a la venta de la camiseta de visita de la Selección Mexicana, siendo al jersey versión jugador, además de que podrás comprar el short que hace juego con la camiseta, que es color verde.

Jersey visitante Selección Mexicana manga larga versión jugador - $3,199

Jersey visitante Selección Mexicana versión jugador - $2,999

Jersey visitante Selección Mexicana manga larga - $2,299

Jersey visitante Selección Mexicana - $1,999

Jersey visitante Selección Mexicana (mujer) - $1,999

Jersey visitante Selección Mexicana (crop top) - $1,899

Jersey visitante Selección Mexicana manga larga para niños - $1,799

Jersey visitante Selección Mexicana para niños - $1,699

Shorts visitante Selección Mexicana - $999

Todos los artículos estarán pronto en tiendas oficiales de Adidas, pero también estarán disponibles en la página oficial de la marca alemana para comprarla en cualquier momento.

Estos son los precios de la playera de México. ı Foto: Captura de Pantalla

Podríamos ver la nueva camiseta de México en el partido contra Bélgica

México tendrá sus dos encuentros de la Fecha FIFA de marzo ante Portugal y Bélgica en la última semana de este mes, pero la camiseta de visita de la Selección Mexicana podríamos verla hasta el cotejo ante los belgas, pues ante los lusos lo más seguro es que ocupen la de local porque el encuentro se lleva a cabo en el Estadio Azteca.

Es por eso que esta belleza que acaba de sacar Adidas para el Tricolor en el Mundial 2026 se vea en acción hasta el encuentro en el Soldier Field de Chicago, donde se verá aún más a detalle el jersey blanco del equipo de Javier Aguirre que traerá una tipografía retro, como se puede ver en las fotos publicadas por la marca alemana.

Además, los jugadores que están dentro de la convocatoria de Javier Aguirre serán los primeros en utilizarla, es decir, que Álvaro Fidalgo tendrá la dicha de portar la nueva playera de la Selección Mexicana en su primera convocatoria con el Tricolor.

DCO