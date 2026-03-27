Sale a la luz VIDEO de Richard Ledezma tirándole a la Selección Mexicana; “No es un buen equipo”

Richard Ledezma jugaba con la Selección de Estados Unidos, país donde nació y se formó como jugador, y fue hasta su llegada a las Chivas el año pasado cuando el lateral de 25 años decidió realizar el ‘One Time Switch’ ante la FIFA para representar a la Selección Mexicana este año.

Sin embargo, acaba de salir un video a la luz del Mundial Sub-20 Polonia 2019, cuando Ledezma asistió a la justa con el combinado de las Barras y las Estrellas. En una entrevista fue cuestionado sobre la eliminación de México en fase de grupos al no poder sumar puntos.

Richard Ledezma en zona mixta dijo que “sí me sorprende porque México no es un buen equipo, no juegan como equipo; nosotros jugamos como equipo y México es muy bueno en sus individualidades y nosotros trabajamos para nosotros como equipo”.

Oye @CHermosillo27 Richard y Brian están por conveniencia o por convicción en @miseleccionmx tú que opinas? https://t.co/llXXsZnpMF pic.twitter.com/Q4wZt97A1X — Capitán FC 🇲🇽🦅 (@CapitanFC13) March 27, 2026

Richard Ledezma sigue ganándose su lugar en el Mundial 2026

A pesar de tener un pasado con el acérrimo rival de la Selección Mexicana, Richard Ledezma ahora viste la camiseta Tricolor y en las últimas convocatorias de Javier Aguirre se ha ganado su lugar para participar en la Copa del Mundo del 2026.

Desde los encuentros ante Panamá y Bolivia, el lateral de las Chivas demostró su alto nivel futbolístico en el campo de juego, comenzando a escribir su nombre en la lista del Vasco Aguirre, pues en esa posición aún hay dudas por parte del técnico mexicano.

Jugadores como Jorge Sánchez o Israel Reyes son la competencia de Richard Ledezma, aunque el futbolista de 25 años demostró que tiene más cualidades que estos dos, tanto en defensa como al ataque, ya que se incorpora de buena forma al momento de buscar las oportunidades de peligro.

🚨‼️ EL PRIMER GOL DE RICHARD LEDEZMA CON LA SELECCIÓN MEXICANA!



QUE JUGADA Y ASISTENCIA DE LA HORMIGA GONZALEZ. 😮‍💨🔥



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Richard Ledezma tiene su última oportunidad en esta Fecha FIFA

Richard Ledezma fue una de las novedades en la convocatoria de Javier Aguirre para los primeros encuentros de la Selección Mexicana en el 2026, en los que comenzó a convencer a la afición mexicana con sus actuaciones.

El lateral de las Chivas tendrá su última oportunidad en esta Fecha FIFA en los encuentros ante Portugal y Bélgica, así que tendrá que aprovechar los minutos que le dé Javier Aguirre para afianzar su lugar en la convocatoria final para la Copa del Mundo del 2026.

Aunque todo indica que Ledezma estará en la lista para el torneo de la FIFA, pues es uno de los pocos jugadores que están en un gran nivel en la lateral derecha.

DCO